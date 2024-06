Cesena, elezioni comunali: alla scuola di Ponte Abbadesse il record di affluenza, con una sezione al 43,6%

Nel comune di Cesena è la sezione numero 15, alla scuola elementare di Ponte Abbadesse, quella in cui gli elettori stanno partecipando in modo più massiccio al voto, in corso fino alle ore 23 di questa sera. A mezzogiorno si era recato alle urne in quella sezione il 43,61% degli aventi diritto (331 su 759). Delle 98 sezioni esistenti, solo in altre quattro si era superato a quell’ora il muro del 40%: bella sezione 54, alla scuola elementare di Villarco (43,22%); nella sezione 15, sempre presso la scuola di Ponte Abbadesse (41,51%); nella sezione 18, alla scuola elementare di Case Finali (40,92%); nella sezione 52, presso la scuola elementare Oltre Savio (40,07%). Maglia nera, invece, per gli elettori della sezione 12 sella scuola media via Giovanni Pascoli, dove solo il 21,23% degli aventi diritto si era recato alle urne prima delle ore 12.