Cesena eletta “Comune ciclabile” dalla Fiab per l’ottavo anno di fila

Per l’ottavo anno consecutivo la Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) ha conferito a Cesena il riconoscimento di ‘Comune Ciclabile’, che premia l’impegno dell’Amministrazione comunale, e delle realtà del terzo settore che operano in questo ambito a livello locale, nella promozione della mobilità in bicicletta e nello sviluppo di politiche sostenibili. Anche per l’edizione 2025 Cesena ha ottenuto la massima valutazione con 5 bike-smile. “Il riconoscimento di Fiab – commenta il sindaco Enzo Lattuca – arriva a conferma dell’impegno costante di Cesena nel perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, qualità della vita e vivibilità urbana, in linea con le politiche europee di transizione ecologica e riduzione delle emissioni climalteranti. Le cinque bike-smile inoltre sono per noi uno stimolo a continuare su questa strada, ampliando ulteriormente la rete ciclabile e migliorando i servizi per chi sceglie la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani o semplicemente per viversi il territorio, dalla pianura alla collina. Siamo grati a tutti coloro, cittadini, associazioni e scuole, che collaborano con noi per rendere Cesena una città sempre più attenta all’ambiente”.