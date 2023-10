Cesena, edilizia sostenibile: un convegno lunedì a Confartigianato

L’edilizia sostenibile al tempo dei cambiamenti climatici è il tema al centro del convegno che Confartigianato Federimpresa Cesena promuove lunedì 23 ottobre alle 18 nella sede cesenate di via Alpi. Si tratta del primo di una serie di eventi che Confartigianato Cesena propone in occasione della prima edizione nazionale della “Settimana per l’Energia e la Sostenibilità” organizzata da Confartigianato nazionale. Un evento diffuso in 50 città di 18 regioni, fra cui anche Cesena, con 55 appuntamenti organizzati dalle associazioni del Sistema Confartigianato, fra cui Confartigianato cesenate, per guidare gli artigiani e le piccole imprese nella sfida della transizione green. Al convegno si accompagnerà “Territorio in transizione, primo Tour della Sostenibilità” in programma giovedì 26 e venerdì 27 ottobre, iniziativa di formazione e matching tra imprese, che porterà Confartigianato a visitare un gruppo selezionato di aziende del territorio che si contraddistinguono per avere avviato esperienze importanti sul fronte della sostenibilità nelle sue principali declinazioni: energia, welfare, sicurezza, credito e ambiente. Giovedì mattina le imprese visitate saranno Er Lux (installazione e manutenzione impianti elettrici), Mpc srl (azienda metalmeccanica), Errebi Plast (lavorazione materie plastiche e componenti per calzature). Venerdì sarà la volta di “Il Solco” (servizi di raccolta e smaltimento rifiuti) e Siropack Italia (Packaging agroalimentare e farmaceutico) nel cui stabilimento la Settimana del’Energia celebrata nel territorio cesenate si concluderà con un Forum sulla sostenibilità, con il contributo del prof. Augusto Bianchini, del Dipartimento di Ingegneria industriale Unibo. Nel convegno apripista di lunedì alle 18 nella sede di Confartigianato cesenate sul tema “Cambiamenti climatici, pianificazione ed edilizia sostenibile. Quali prospettive?” verrà posto al centro dell’attenzione del dibattito territoriale il tema dei cambiamenti climatici, con gli impatti che esso genera e con la prospettiva della necessità di modificare la progettazione delle città.