Cesena, edilizia sociale: consegnati quattro nuovi appartamenti in via Parini

Le chiavi dei quattro nuovi appartamenti presenti nella palazzina di via Parini 15, alla Fiorita, sono state consegnate a quattro rispettive famiglie. Con questa assegnazione, che arriva a seguito del bando pubblico lanciato lo scorso febbraio dal Settore Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, completa il percorso di avvio del nuovo edificio che al piano terra si compone di quattro appartamenti sociali destinati al progetto “Co-housing – Casina CurvAMARE” gestito in collaborazione con la Cooperativa Sociale Cils, e al primo piano altrettanti alloggi di edilizia residenziale sociale.

Nello specifico, i quattro appartamenti, di una metratura media di 60 metri quadrati, accoglieranno due coppie con bambino, una mamma con due figli e una coppia con due minori. Complessivamente, si tratta di cittadini tra i 27 e i 44 anni. “Nel corso di questi mesi – commenta l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – i nostri uffici hanno lavorato, anche d’intesa con Acer, a seguito della convenzione riguardante la gestione del patrimonio comunale di edilizia residenziale estesa agli alloggi di edilizia residenziale sociale, per consentire ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal bando di entrare al più presto in questi appartamenti di recente costruzione. Così come avvenuto con i venti alloggi di edilizia residenziale sociale di Mercato Saraceno, anche in questo caso abbiamo messo a disposizione dei nuclei familiari quattro appartamenti assegnati sulla base di un canone di locazione calmierato e vicini a tutti i servizi. Questi ulteriori alloggi – prosegue l’Assessora – rappresentano il nostro impegno sul fronte della casa e nei confronti dei cittadini più vulnerabili che hanno bisogno di un supporto per poter uscire gradualmente da una condizione di fragilità temporanea”.

Con il bando si è inteso dare attuazione e favorire una politica di sostegno ai nuclei familiari le cui condizioni economiche - le persone richiedenti dovevano avere un ISEE di importo superiore a 18 mila euro – siano tali da non consentire l’accesso alla graduatoria ERP per situazioni reddituali oltre i limiti e neppure l’accesso alle locazioni a canone libero di mercato per ragioni economiche o per assenza di un’offerta adeguata.

I quattro alloggi ERS si trovano al secondo piano dell’edificio di via Parini 15 che si compone complessivamente di otto unità immobiliari. Le restanti quattro, dotate di innovativi impianti di domotica, sono state destinate ai progetti PNRR sui percorsi di autonomia abitativa e lavorativa per persone con disabilità, seguendo un modello di co-abitazione, e ben presto saranno inaugurati dalle ragazze e dai ragazzi con disabilità a cui sono stati assegnati nell’ambito del progetto Cils relativo all’autonomia abitativa.