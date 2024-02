Cesena, edilizia sociale: bando per 4 appartamenti in affitto a canone agevolato

Abitare sociale a Cesena. È aperto un bando pubblico per l’assegnazione in locazione di quattro appartamenti di edilizia residenziale sociale (a canone agevolato) interni al complesso di via Parini, alla Fiorita, idonei ad ospitare da un minimo di 3 ad un massimo di 4 persone. Possono presentare domanda di assegnazione tutti i nuclei familiari residenti in uno dei Comuni dell’Unione Valle Savio (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto) composti da un numero di persone non inferiore a 3 in possesso dei requisiti indicati nel Bando pubblicato dal settore Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle Savio. “Così come avvenuto con i venti alloggi di edilizia residenziale sociale di Mercato Saraceno - commenta l’assessora ai Servizi Sociali per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo - anche in questo caso mettiamo a disposizione dei nuclei familiari quattro alloggi che potranno essere abitati sin da subito. L’emergenza abitativa in questo periodo storico rappresenta sempre più un problema per le famiglie con fasce di reddito più basse, ma anche tra coloro che presentano una situazione economica medio-alta, quanto per gli Enti, che hanno il dovere di individuare soluzioni per rispondere a una vera e propria emergenza. Questi ulteriori quattro appartamenti rappresentano dunque il nostro impegno sul fronte della casa e nei confronti dei cittadini più vulnerabili che hanno bisogno di un supporto per poter uscire gradualmente da una condizione di fragilità temporanea. In particolare, i quattro alloggi ERS si trovano al secondo piano di un edificio di via Parini che si compone complessivamente di otto unità immobiliari. Le restanti quattro, dotate di innovativi impianti di domotica, saranno destinate ai progetti PNRR sui percorsi di autonomia abitativa e lavorativa per persone con disabilità, seguendo un modello di co-abitazione”.