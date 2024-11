Cesena, edilizia residenziale sociale: venerdì la consegna dei 4 appartamenti

Si aprono ufficialmente le porte dei quattro appartamenti “smart” dell’immobile di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) di via Parini 15, zona Fiorita, destinati dall’Amministrazione comunale di Cesena e dai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, al progetto “CasIna CurvAmare” gestito dalla Cooperativa sociale Cils per l’autonomia abitativa di ragazze e ragazzi con disabilità. È questo un progetto dalla forte spinta innovativa che consente di andare oltre la logica della mera istituzionalizzazione, in favore di esperienze di vera e propria acquisizione di competenze per la vita autonoma.

In occasione della partenza ufficiale del progetto venerdì 8 novembre, alle ore 15:30, si terrà l’inaugurazione degli appartamenti con relativo ingresso dei primi inquilini.

“L’evento – commenta l’Assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – è stato pensato per consentire ai cesenati di conoscere da vicino questa nuova progettualità avviata nella nostra città e sul territorio che, di fatto, amplia la rete di servizi alla persona presente a livello locale. È fondamentale dal nostro punto di vista che le famiglie con persone disabili e le associazioni che lavorano in questo ambito prendano consapevolezza di questa nuova opportunità sul territorio, toccando con mano. ‘CasIna CurvAmare’ è un percorso di accompagnamento e affiancamento che interesserà sette ragazzi con disabilità, dai 24 ai 36 anni. Si tratta di un progetto dalla forte spinta innovativa che mira all’acquisizione di competenze per la vita autonoma. A questo proposito gli appartamenti sono stati dotati di tutte le attrezzature e gli ausili domotici per rispondere ai bisogni di persone con disabilità favorendo in questo modo l’autonomia e l’indipendenza nello svolgimento delle occupazioni quotidiane.