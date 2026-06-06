Cesena, edificio rialzato in piazza della Libertà, si riaccende il caso: nuovi controlli

Si riapre, con una serie di annunciate verifiche da parte del Comune, una vicenda edilizia annosa e intricata, in passato al centro di più scontri legali. Riguarda il grande edificio residenziale su un lato di piazza della Libertà in pieno centro: quello all’angolo tra la piazza stessa e corso Garibaldi, di fronte al retro della cattedrale. Fu costruito nel 1962 e nel 2007 la società “Il Duomo Srl” comunicò l’avvio di lavori di manutenzione. Il Comune contestò che l’intervento era andato ben al di là di come era stato presentato e costituiva quindi un abuso edilizio. Perciò fu emessa un’ordinanza di demolizione e ripristino, obiettando che in pratica era stata realizzata una soprelevazione dell’immobile, con modifiche rilevanti e senza permessi. La società, intanto, aveva chiesto una sanatoria pochi mesi dopo quella prima comunicazione di inizio dei lavori presentati come una semplice manutenzione.