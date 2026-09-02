Cesena, ecologica, salutare e sostenibile: la Maratona Alzheimer è sempre più bella

Cesena
Da sinistra: Agostini, Bertani, Battelli, Montalti
Da sinistra: Agostini, Bertani, Battelli, Montalti

Sensibilizzazione, sostenibilità e attività fisica. Sono le parole chiave che descrivono la “Maratona Alzheimer 2026”, in scena nel weekend del 12 e 13 settembre. La manifestazione, arrivata alla 15esima edizione, è organizzata da Fondazione Maratona Alzheimer insieme a Asd Maratona Alzheimer.

Alla presentazione dell’evento hanno partecipato Andrea Bertani, assessore alla Sostenibilità ambientale del Comune di Cesena, Jacopo Agostini, assessore al Bilancio del Comune di Cesenatico, Stefano Montalti, presidente Fondazione Maratona Alzheimer e Giorgia Battelli, presidente Asd Maratona Alzheimer.

Eliminare l’usa e getta

«La manifestazione rappresenta una grande festa di solidarietà, di sport e di persone che si incontrano - ha esordito Bertani, prima di annunciare una novità dell’edizione 2026 -. La “Maratona” è sempre stata sensibile al tema dell’ambiente, ma quest’anno si è deciso di fare un salto ulteriore, quello di eliminare completamente l’usa e getta». Infatti, a ciascun partecipante sarà dato un bicchiere da utilizzare nei punti di ristoro. Chi finirà la gara e restituirà il bicchiere sarà premiato con un gelato, per aver contribuito al gesto. Sempre riguardo alla sostenibilità, per evitare l’utilizzo dell’auto verranno organizzate delle navette per spostare i partecipanti pre e post marcia.

Montalti ha invece preso la parola per spiegare la forza e il successo della maratona. «Tutte le edizioni sono unite da un filo conduttore, che è la generosità dei collaboratori, dei volontari e delle associazioni». Saranno circa 500 infatti i volontari coinvolti durante le due giornate.

Il clou alla domenica

Tante le iniziative in programma nelle due giornate, ma le protagoniste sono quelle che si svolgeranno domenica, ovvero la mezza maratona e le marce, che uniranno Cesena a Cesenatico.

La mezza maratona, che per ora conta un migliaio di iscritti, partirà da Piazza del Popolo alle 8, e l’arrivo è fissato al Parco di Levante a Cesenatico.

I podisti invece potranno scegliere tre lunghezze di marcia diverse: la grande marcia, di 16 km, con partenza alle 8:30 allo stadio Manuzzi di Cesena; la piccola marcia, di 8 km, dalle 9:30 in via Capannaguzzo, a Macerone; la mini marcia, di 2 km, che parte dal Grattacielo di Cesenatico alle 10. Anche per le tre le marce l’arrivo è al Parco di Levante. Tutte le informazioni su costi, modalità e scadenze di iscrizione sono consultabili sul sito www.maratonaalzheimer.it/it/maratona/.

Non solo maratona e marcia

Al Parco di levante, la giornata di sabato sarà ricca di appuntamenti rivolti anche ad altri protagonisti. Come gli amanti dei cani che dalle 9:30 potranno passeggiare per un’ora con i propri amici a quattro zampe. Poi alle 10, la camminata di 1 km dedicata alle persone che soffrono di Alzheimer o altre fragilità e ai loro caregiver. Segue alle 10:45 il riscaldamento gratuito Warm Up Run per i maratoneti. Nel pomeriggio, alle 15 si terrà l’incontro formativo Empowering Caregiver presso la Casa della Comunità, mentre alle 16 chiuderà la Kids Run per bambini da 4 a 13 anni.

L’impegno sociale valica però i confini romagnoli con la Maratona Virtuale, che per tutto il mese di settembre permetterà a chiunque di sommare chilometri di corsa, camminata o bicicletta condivisi via email o social, con il traguardo collettivo di raggiungere 1 milione di chilometri. Infine, a fare da anteprima scientifica e culturale, il 3 e 4 settembre Cesenatico ospiterà il 5° Forum Nazionale dei Caffè Alzheimer con workshop e sessioni dell’Alzheimer Fest.

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