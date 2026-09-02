Cesena, ecologica, salutare e sostenibile: la Maratona Alzheimer è sempre più bella

Sensibilizzazione, sostenibilità e attività fisica. Sono le parole chiave che descrivono la “Maratona Alzheimer 2026”, in scena nel weekend del 12 e 13 settembre. La manifestazione, arrivata alla 15esima edizione, è organizzata da Fondazione Maratona Alzheimer insieme a Asd Maratona Alzheimer.

«La manifestazione rappresenta una grande festa di solidarietà, di sport e di persone che si incontrano - ha esordito Bertani, prima di annunciare una novità dell’edizione 2026 -. La “Maratona” è sempre stata sensibile al tema dell’ambiente, ma quest’anno si è deciso di fare un salto ulteriore, quello di eliminare completamente l’usa e getta». Infatti, a ciascun partecipante sarà dato un bicchiere da utilizzare nei punti di ristoro. Chi finirà la gara e restituirà il bicchiere sarà premiato con un gelato, per aver contribuito al gesto. Sempre riguardo alla sostenibilità, per evitare l’utilizzo dell’auto verranno organizzate delle navette per spostare i partecipanti pre e post marcia.

Montalti ha invece preso la parola per spiegare la forza e il successo della maratona. «Tutte le edizioni sono unite da un filo conduttore, che è la generosità dei collaboratori, dei volontari e delle associazioni». Saranno circa 500 infatti i volontari coinvolti durante le due giornate.