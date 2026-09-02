Cesena, ecologica, salutare e sostenibile: la Maratona Alzheimer è sempre più bella

Sensibilizzazione, sostenibilità e attività fisica. Sono le parole chiave che descrivono la “Maratona Alzheimer 2026”, in scena nel weekend del 12 e 13 settembre. La manifestazione, arrivata alla 15esima edizione, è organizzata da Fondazione Maratona Alzheimer insieme a Asd Maratona Alzheimer.
Alla presentazione dell’evento hanno partecipato Andrea Bertani, assessore alla Sostenibilità ambientale del Comune di Cesena, Jacopo Agostini, assessore al Bilancio del Comune di Cesenatico, Stefano Montalti, presidente Fondazione Maratona Alzheimer e Giorgia Battelli, presidente Asd Maratona Alzheimer.