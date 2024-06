Cesena, ecco la nuova giunta

Il sindaco rieletto Enzo Lattuca ha presentato la sua nuova giunta. Conferma per Camillo Acerbi al Bilancio, a cui è affidata anche la cultura. Elena Baredi, la più votata di questa tornata elettorale è assessora alla scuola e ai servizi educativi. Per il M5S ci sarà Andrea Bertani con deleghe alla sostenibilità ambientale di trasparenza. Christian Castorri è confermato vicesindaco, in più mantiene la delega ai lavori pubblici e sport e guadagna quella alla mobilità. Confermato anche Luca Ferrini: per lui le deleghe a polizia locale, sicurezza e Legalità. Ferrini “perde” invece quella allo sviluppo economico, che va a Francesca Lucchi: anche lei una conferma, ma con deleghe nuove: oltre a sviluppo economico, avrà anche partecipazione e quartieri. Carmelina Labruzzo rimane assessora ai servizi per le persone e le famiglie. La più giovane è Giorgia Macrelli, eletta con Fondamenta, che diventa assessora alle politiche giovanili e delle differenze. Infine Cristina Mazzoni viene confermata assessora all’urbanistica e alla generazione urbana.

Il sindaco: “Non sono un notaio”

Così Lattuca dopo l’annuncio della giunta: “Ho ascoltato le istanze di tutti i gruppi, ma non sono un notaio, so di non avere accontentato tutti, ma ho fatto scelte politiche”.

La giunta e le deleghe

Enzo Lattuca, Sindaco

- Sanità

- Protezione Civile

- Politiche per la casa

Camillo Acerbi, assessore alla Cultura e al Bilancio

- Bilancio

- Cultura

- Fundraising

- Controllo di gestione

- Società partecipate

Maria Elena Baredi, assessora alla Scuola e ai Servizi educativi

- Scuola

- Servizi educativi per l’infanzia

- Servizi extrascolastici

Andrea Bertani, assessore alla Sostenibilità ambientale e Trasparenza

- Sostenibilità ambientale, transizione energetica e contrasto ai cambiamenti climatici-

- Trasparenza e semplificazione

- Tutela del benessere animale

Christian Castorri, vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità e Sport

- Lavori pubblici

- Manutenzione diffusa e continua della città

- Coordinamento e ricostruzione post alluvione

- Mobilità e Trasporto Pubblico

- Patrimonio

- Personale

- Sport

Luca Ferrini, assessore alla Polizia Locale, Sicurezza e Legalità

- Polizia Locale

- Coordinamento politiche sicurezza urbana

- Sicurezza

- Legalità

Carmelina Chicca Labruzzo, assessora ai Servizi per le persone e le famiglie

- Servizi Sociali

- Servizi socio-assistenziali

- Integrazione

- Rapporti col volontariato sociale

Francesca Lucchi, assessora a Sviluppo economico, Partecipazione e Quartieri

- Quartieri

- Sviluppo economico, lavoro e occupazione

- Partecipazione e cittadinanza attiva

- Turismo

Giorgia Macrelli, assessora alle politiche giovanili e delle differenze

- Diritti e politiche delle differenze

- Politiche giovanili

- Università e ricerca

- Progetti europei

- Pace

Cristina Mazzoni assessora all’Urbanistica e rigenerazione urbana

- Programmazione e attuazione urbanistica

- Edilizia privata

- Programmazione partecipata

- Progetti di Rigenerazione urbana