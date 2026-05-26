Cesena, ecco la nuova camera multisensoriale per la Geriatria del Bufalini

A Cesena si accende nel reparto Geriatria dell’ospedale Bufalini la nuova camera multisensoriale basata sulla “Snoezelen therapy”, l’approccio che utilizza colori e immagini per ridurre lo stato di agitazione a pazienti affetti da delirium. La prima camera presenta tre posti letto, pannelli su cui sono proiettate immagini paesaggistiche, una poltrona basculante e un tubo a bolle. Inoltre nella sala comune del reparto è stato installato un dispositivo touch per giochi interattivi. La realizzazione della camera multisensoriale è stata resa possibile grazie alla donazione del Lions Club Rubicone coinvolgendo altri club del territorio. Al taglio del nastro erano presenti Giuseppe Benati, direttore del dipartimento Cure Primarie e Medicina di comunità Forlì-Cesena, Maria Grazia Covarelli, direttrice U.O Geratria, Marisa Bagnoli, direttrice della direzione medica di presidio ospedaliero, il presidente del Lions Club Rubicone Michele Fabbri e l’assessora Carmelina Labruzzo.