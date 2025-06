Cesena, ecco la nuova autostazione. Il sindaco Lattuca: “Diventerà un simbolo della città” - Gallery

Alle 5.30 di questa mattina è entrata ufficialmente in funzione la nuova Autostazione del trasporto pubblico locale, realizzata dal Comune di Cesena lungo viale Europa. La struttura ha accolto i primi mezzi, gli operatori e gli utenti del servizio. Poco più tardi, alle 9 l’opera è stata inaugurata dal sindaco Enzo Lattuca, dal dirigente dei Lavori pubblici del Comune Andrea Montanari, dal project manager Pnrr Roberto Ceccarelli, dalla consigliera regionale Francesca Lucchi, da Start Romagna, rappresentata dal presidente Roberto Sacchetti, dalle ditte che hanno contribuito alla realizzazione dell’infrastruttura, dallo Studio Barbieri e dagli altri progettisti.

“Questa grande pensilina - commenta il sindaco Enzo Lattuca - diventerà uno tra i simboli della nostra città. La nuova autostazione rappresenta un chiaro esempio dell’architettura contemporanea, un luogo immediatamente riconoscibile da chi arriva in treno e da chi imbocca viale Europa: un nuovo punto di riferimento per chi vive e attraversa la città. Da qui a settembre, quando la struttura entrerà pienamente in funzione, con l’avvio del nuovo anno scolastico, apporteremo tutti quegli accorgimenti e implementazioni già previsti: saranno installati display elettronici e totem informativi, verranno realizzati servizi per gli autisti e arredi che completeranno e miglioreranno ulteriormente questo spazio. Desidero ringraziare le ditte e i professionisti che hanno lavorato a questo cantiere: i tempi di realizzazione sono stati davvero celerissimi, segno di una macchina organizzativa efficiente e determinata e di un impegno costante dei Lavori pubblici. Questa parte della città, oggi restituita ai cesenati – prosegue il Sindaco – è una porzione riscoperta di Cesena. Dove un tempo c’era un muro di cinta che chiudeva la visuale e l’accesso, oggi si apre uno spazio pubblico moderno e funzionale. L’area fu acquistata nel 2007 dal Comune da RFI e oggi, grazie a un bando PNRR dedicato alla rigenerazione urbana, abbiamo potuto dare nuova vita a un progetto rimasto per anni nel cassetto. È un intervento che vuole incidere sulla qualità urbana e sulla sicurezza di quest’area. La nostra scommessa è quella di contrastare degrado e delinquenza attraverso la qualità degli spazi, la loro cura e la loro frequentazione quotidiana da parte della cittadinanza. Questo sarà anche il tema centrale della nuova piazza Karl Marx, che vogliamo ricondurre a pieno titolo nel tessuto centrale della città, e non più vista come inizio della periferia. Con un investimento complessivo di 20 milioni di euro, anche in collaborazione con Ferrovie dello Stato, l’intero progetto che interessa la zona Stazione segna un passo avanti concreto verso una Cesena più moderna e accogliente”.