Cesena, ecco la ludo-barella per la Pediatria del Bufalini

Il reparto di pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena ha presentato la ludo-barella per il trasporto dei bimbi ricoverati che attraverserà i corridoi del nosocomio cesenate come una Ferrari. Bcc Romagnolo; Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese; Gruppo Sidermec; Rotary Club; La Pubblica Assistenza della Croce Verde e parrocchia di Tipano, su invito dei volontari de “L’Aquilone di Iqbal” si sono uniti e, attraverso raccolte fondi e donazioni dirette, hanno racimolato i 12 mila euro necessari per acquistare l’attrezzatura.