Cesena, ecco l’hub di comunità a Sant’Egidio

È stato inaugurato, questa mattina, a Sant’Egidio, in via Cervese 1260, il nuovo hub di comunità della città di Cesena, vera e propria sede distaccata degli uffici comunali di palazzo Albornoz che, attraverso un’accurata convergenza di servizi alla persona e al cittadino, offrirà proposte di incontro, aggregazione e di comunità per famiglie, giovani e persone anziane. Il taglio del nastro, partecipato dagli amministratori comunali, dal Quartiere Cervese Sud e dai cittadini, è stato preceduto alle ore 08:30 dall’avvio dello Sportello Facile e dalla relativa apertura di alcune pratiche richieste direttamente dai cittadini.

“Siamo felici – commenta il sindaco Enzo Lattuca – di presentare oggi questo nuovo progetto avviato un anno e mezzo fa e fortemente voluto dal Consiglio di Quartiere. L’avvio di tutti i servizi mi fornisce l’occasione per ringraziare il Quartiere, che ha atteso con pazienza di poter tornare a fruire di questi spazi ma anche tutti i settori comunali che hanno lavorato in modo sinergico alla progettazione e realizzazione di un luogo come questo. Non è il primo hub di quartiere: siamo partiti da Borello, abbiamo completato i lavori a Ponte Abbadesse, e continueremo in questa stessa direzione riproponendo questo modello in altri contesti cittadini con l’obiettivo di rendere disponibili nuovi servizi nella comunità di riferimento. A partire da oggi, questa sede, un tempo scuola e più tardi sede di Quartiere, sarà a disposizione di tutti: in questi locali rinnovati le cittadine e i cittadini troveranno una biblioteca con 4 mila volumi e 180 giochi, sale destinate ad attività per famiglie e giovani, lo sportello del cittadino, il punto digitale facile e lo sportello sociale. Sarà dunque una struttura a servizio del territorio e un luogo in grado di offrire, sotto casa, servizi integrati alla comunità”.

Il Quartiere Cervese Sud

Il Quartiere Cervese Sud è collocato in una zona centrale e strategica di Cesena, facilmente raggiungibile da tutti coloro che vivono anche in quartieri più periferici. L’hub rappresenta uno dei progetti maggiormente attesi che contribuirà ad arricchire, ed ampliare, la rete bibliotecaria cittadina, e all’incremento dei servizi messi a disposizione dei cittadini. Per questa ragione, anche a seguito di un percorso partecipato da cittadini, associazioni locali e dal Quartiere, l’Amministrazione comunale ha raccolto in questa sede un ampio ventaglio di servizi: servizio sociale territoriale per le persone fragili, attività rivolte a minori con disabilità, Baby pit stop per i neogenitori, Biblioteca per tutta la famiglia con attività di promozione e condivisione della lettura e di gaming nell’ambito di Con.te.sto la rete bibliotecaria cittadina; non mancheranno inoltre i servizi al cittadino, fondamentali per tutti coloro che per ragioni personali e professionali non possono recarsi in Comune e che necessitano di un “affiancamento digitale”. Inoltre, questi stessi spazi saranno a disposizione del Quartiere Cervese Sud per tutte le attività in programma.

Sportello facile

Tutti i martedì, dalle ore 08:20 alle ore 12:30, sarà fruibile lo Sportello Facile a cui si potrà accedere su prenotazione (https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/prenotazioni-servizi-sportello-facile/). Per gran parte dei servizi, questa nuova sede potrà diventare un riferimento non solo per i cittadini di Cesena ma per tutti i nuclei familiari residenti nei comuni dell’Unione Valle Savio (Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, Verghereto e Montiano): autentica di firma e copia, legalizzazioni fotografie, tessera d’argento, visure catastali, carta d’identità, richiesta utenza SPID con preregistrazione, pass disabili, anagrafe canina (iscrizioni, aggiornamenti e cancellazioni), duplicati tessere elettorali, tesserino di caccia, servizi scolastici, cambi di residenza e abitazioni, iscrizioni anagrafiche, certificazioni anagrafiche e bollino rosa.