Cesena, ecco l’Albero della Gentilezza 2026: sabato la presentazione al Foro

La gentilezza a Cesena prende forma, colore e materia attraverso il lavoro corale di un’intera comunità. Nell’ambito del progetto ‘Gentilezza’, promosso dall’Associazione ‘La Scacchiera di Onnon’ in collaborazione con l’Amministrazione comunale, questa mattina negli spazi del palazzo comunale di Cesena è stato svelato il grande Arazzo della Comunità. L’opera nasce dal recupero e dall’assemblaggio delle 1.500 mattonelle all’uncinetto che hanno rivestito l’Albero Gentile 2025. Oggi è diventato un vero e proprio mosaico tessile realizzato grazie alla maestria sartoriale di Serena e Pietro Francisconi di Gambettola, con il supporto dell’assessora Carmelina Labruzzo e dei tecnici comunali. L’arazzo racchiude il lavoro di oltre sei mesi di incontri settimanali tra parchi cittadini, centri diurni e associazioni, coinvolgendo cittadini di ogni età, bambini delle scuole, centri anziani e cooperative.

La seconda tappa della 5° Edizione 2026, proseguirà domani, sabato 14 novembre, alle ore 11 al Foro Annonario, dove verrà svelato l’Albero della Gentilezza. Quest’anno l’installazione vede protagoniste d’eccezione il Punto anziani del Foro. Si ringraziano Aldina Baldacci, referente del gruppo, Marinella Pistocchi, Bruna Vitali, Roberta Zanelli, Anna Pollarini, Orietta Cola, Franca Lunedei, Rosa Giordano, Franca Mordenti, Simonetta Farneti, Franca Rossi, Maria Antonietta Rossi e tutte coloro che hanno lavorato per unire la solidità di una struttura in compensato con la delicatezza e i colori di centinaia di fiori realizzati a mano all’uncinetto. Un’opera che trasforma il legno in un giardino di speranza e vicinanza, testimoniando il ruolo fondamentale delle generazioni più anziane come custodia di memoria, talento e generosità. Si ringrazia l’ingegnere Edoardo Carrai per la realizzazione della struttura in legno dell’albero. Il Progetto Gentilezza ha ricevuto il sostegno del Ministero del Lavoro, Regione Emilia Romagna, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese, in collaborazione con Auser Cesena e ASP Cesena.

Il Progetto Gentilezza invita tutti: istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, centri sociali, associazioni, centri anziani, commercianti a scegliere la gentilezza ogni giorno, ascoltare, aiutare, essere onesti e leali, usare parole rispettose e affrontare i contrasti senza aggressività, che possa essere un antidoto ai comportamenti violenti.