CESENA. GMN Group annuncia i primi parapetti in vetro fotovoltaico attivo integrato d’Europa. La società spiega in una nota: «Trasformare le superfici degli edifici in sistemi capaci di produrre energia senza alterarne l’estetica, integrare la tecnologia nella struttura stessa dell’architettura e creare abitazioni efficienti e sostenibili. Da questi principi nasce il nuovo progetto della linea Villini a Mare Apartments, realizzato a Cesena in via Eleonora Duse dalla collaborazione tra GMN Group e New Time S.p.A., che costituisce il primo caso in Europa di edificio abitativo a integrare parapetti in vetro fotovoltaico attivo».

L’opera, progettata e sviluppata da GMN Group, adotta una struttura in grado di assolvere contemporaneamente alla funzione di protezione, lasciar filtrare la luce e generare energia elettrica. La posa è stata completata e l’edificio è appena stato ultimato. L’intervento prevede moduli in vetro stratificato fumè che sostituiscono le tradizionali strutture di contenimento dei balconi lungo i diversi livelli. L’impianto fotovoltaico non è sovrapposto alla struttura, ma integrato negli elementi edilizi di protezione.

In totale sono stati forniti oltre 170 metri lineari di vetro fotovoltaico, pari a circa 180 metri quadrati di superficie attiva, per una potenza di picco superiore a 23 kW e una produzione stimata di oltre 22.000 kWh all’anno. L’infrastruttura energetica è stata frazionata per servire ciascuna delle otto unità abitative della struttura: ogni appartamento dispone di un proprio impianto autonomo collegato al parapetto del balcone, che opera in parallelo con l’impianto solare condominiale.

Dal punto di vista tecnico e della sicurezza, il vetro impiegato garantisce una trasparenza del 20%, valore idoneo al passaggio della luce naturale e alla visibilità verso l’esterno. Si tratta di un vetro stratificato antisfondamento, progettato secondo le normative delle balaustre edilizie per trattenere i frammenti negli strati interni in caso di rottura.

«L’applicazione», spiega GMN Group, «dimostra la fattibilità industriale di integrare la generazione solare direttamente nei materiali da costruzione. Non si tratta di pannelli fotovoltaici applicati a strutture già esistenti, ma di componenti edilizi che mantengono la propria funzione originaria e, contemporaneamente, producono energia elettrica. Nel caso di Cesena, il vetro fotovoltaico costituisce esso stesso l’elemento strutturale del parapetto, senza necessità di profili di sostegno a vista. L’impiego della tecnologia CdTe thin-film, priva di celle cristalline discrete, consente inoltre di ottenere una superficie dalla trasparenza uniforme, preservando la continuità estetica dell’architettura. È questa integrazione tra funzione costruttiva, produzione energetica e qualità estetica a rappresentare l’elemento distintivo dell’intervento, secondo un principio applicabile anche ad altre superfici dell’involucro edilizio, come facciate e coperture. La medesima tecnologia è predisposta per essere estesa all’intero involucro edilizio, comprese facciate, pareti e coperture, come previsto per i prossimi cantieri di GMN Group a Cesenatico (villini a mare) e Bologna».

«È stata una grande soddisfazione fornire questa soluzione per un cantiere in Emilia-Romagna e vedere che chi costruisce ha scelto di darci fiducia su una tecnologia nuova», dichiara Paolo Cimatti, amministratore unico di New Time S.p.A. «Cesena è la prima di una serie di forniture già in corso, e la stessa logica vale per le facciate, le pareti e le coperture: tutto quello che in un edificio oggi è passivo può diventare una superficie che produce energia. Non stiamo parlando di un progetto di ricerca o di qualcosa che vedremo tra qualche anno, ma di un materiale pronto, che progettisti, architetti e costruttori possono inserire a progetto adesso e che è già installato su un edificio reale».

«La nostra aspirazione è continuare a migliorare il modo in cui progettiamo e costruiamo, accettando la sfida tecnologica e trasformandola in qualcosa di concreto, utile e misurabile per chi abiterà i nostri edifici», afferma Marco Macori, Owner e CEO di GMN Group. «Con il progetto di Cesena abbiamo voluto adottare questa tecnologia innovativa, integrandola nell’architettura e valorizzandone l’aspetto estetico. Crediamo che questa sia una delle direzioni che cambieranno il settore delle costruzioni nei prossimi anni, in Italia e all’estero. Questo risultato nasce dalla collaborazione con New Time, unendo una tecnologia già disponibile alla volontà imprenditoriale di applicarla in un progetto residenziale reale, una logica che porteremo avanti anche negli interventi di Cesenatico e Bologna».