Cesena, ecco il nuovo giardino davanti alla stazione. Lattuca: “C’è una città che guarda oltre un parcheggio” VIDEO

Cesena
  • 19 giugno 2026
Il sindaco Enzo Lattuca alle prese con le trazioni alla sbarra (Zanotti)
Il sindaco Enzo Lattuca alle prese con le trazioni alla sbarra (Zanotti)
Foto Zanotti
Foto Zanotti
Il presidente della Regione Michele De Pascale e il sindaco Enzo Lattuca all’inaugurazione (foto Zanotti)
Il presidente della Regione Michele De Pascale e il sindaco Enzo Lattuca all’inaugurazione (foto Zanotti)

Il sindaco Enzo Lattuca ha provato personalmente gli attrezzi Technogym e ha difeso con forza la scelta del giardino: “Noi abbiamo scommesso su un luogo che diventi un giardino di tutti, c’è una città che guarda oltre un parcheggio. La sfida della sicurezza si vince così”.

Taglio del nastro oggi pomeriggio per il nuovo giardino urbano davanti alla stazione ferroviaria di Cesena, con un ricco programma di attività. Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Enzo Lattuca, il vescovo Pino Caiazzo, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, Nerio Alessandri di Technogym, la ditta Coromano, i rappresentanti degli studenti dei licei classico e scientifico.

Bambini e famiglie potranno partecipare ad animazioni, giochi, laboratori e spettacoli, a cui seguiranno un dj set e musica dal vivo. Nei mesi di avvicinamento all’inaugurazione, non sono mancate le perplessità di fronte a questa scelta.

Da sempre crocevia del passaggio di studenti, pendolari e viaggiatori, la zona è purtroppo anche nota per il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Non mancano perciò le posizioni critiche di chi, specie tra i pendolari, avrebbe preferito al verde un numero maggiore di posti auto, o di chi teme che lo spazio, nonostante la sua nuova veste, resti una delle zone calde di Cesena in materia di microcriminalità. L’amministrazione comunale ha puntato con forza su un restyling di alto livello per abbellire l’area. Una sfida affascinante e rischiosa che proverà a vincere.

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