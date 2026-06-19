Cesena, ecco il nuovo giardino davanti alla stazione. Lattuca: “C’è una città che guarda oltre un parcheggio” VIDEO

Il sindaco Enzo Lattuca ha provato personalmente gli attrezzi Technogym e ha difeso con forza la scelta del giardino: “Noi abbiamo scommesso su un luogo che diventi un giardino di tutti, c’è una città che guarda oltre un parcheggio. La sfida della sicurezza si vince così”. Taglio del nastro oggi pomeriggio per il nuovo giardino urbano davanti alla stazione ferroviaria di Cesena, con un ricco programma di attività. Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Enzo Lattuca, il vescovo Pino Caiazzo, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, Nerio Alessandri di Technogym, la ditta Coromano, i rappresentanti degli studenti dei licei classico e scientifico.

Bambini e famiglie potranno partecipare ad animazioni, giochi, laboratori e spettacoli, a cui seguiranno un dj set e musica dal vivo. Nei mesi di avvicinamento all’inaugurazione, non sono mancate le perplessità di fronte a questa scelta.