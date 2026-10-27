Cesena, ecco “Canarino amico mio”: la pet therapy che mette le ali

«Anche il canarino è un ottimo animale da compagnia». Parte da questo assunto, di cui ha la piena certezza consolidata dall’esperienza, Christian Abbondanza, presidente dell’associazione Ornitologica cesenate, per presentare al pubblico di “Piume”, la fiera espositiva nazionale dedicata agli uccelli che si è svolta alla Fiera di Cesena lo scorso fine settimana, “Canarino amico mio”. Si tratta di un programma di “pet therapy” che ha come protagonisti proprio i piccoli volatili, tradizionalmente gialli, ma di cui esistono centinaia di specie, che «fino a pochi anni fa trovavamo nelle case di moltissime famiglie», fa notare Abbondanza.

Non una novità in Italia, il primo in assoluto a Cesena e in Romagna. «Per realizzare questa idea ho coinvolto Giuseppe Albergo, presidente dell’associazione Apac di Bari che già da tempo sperimenta questo metodo nelle sue zone. È venuto a Cesena per partecipare a “Piume” e ci ha seguito nella sperimentazione del progetto in alcune associazioni del territorio».

Come “Titti”, il canarino giallo tra i protagonisti della storica serie di animazione americana prodotta dalla Warner Bros Looney Tunes, con i tanti bimbi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo attraverso il piccolo schermo, anche i canarini di Abbondanza e Albergo hanno portato molti sorrisi e momenti di serenità a grandi e piccini di alcune realtà assistenziali del territorio. Dalla Cils e all’Enaip di Cesena, fino al Centro Anziani di Cesenatico, nonni e fanciulli si sono dilettati nel prendersi cura dei volatili. Tra lo stupore e gli applausi di operatori e familiari.

«“Canarino amico mio” - spiega Abbondanza - vuole mostrare come il canarino sia un animale da compagnia e superare lo stereotipo che vede negli allevatori di uccelli solo l’idea del “bracconaggio”. Il mondo ornitologico non si limita alle gare di bellezza. Gli uccellini, come cani e gatti, possono affiancare le persone. E i risultati si vedono, sono certificati. Con questa iniziativa, che anche il Comune di Cesena sta appoggiando, speriamo di divulgare questa cultura. Anche per avvicinare sempre più curiosi all’ornitologia», ha concluso.