Cesena, ecco Atena Student Housing: uno studentato da 27 posti letto

Oltre 5mila studenti universitari, un Campus che continua ad ampliarsi e una nuova sede di Psicologia ormai prossima all’inaugurazione. Cesena consolida il proprio ruolo di città universitaria e guarda a una nuova fase di crescita, nella quale alla qualità e all’ampliamento dell’offerta formativa si affianca una necessità sempre più evidente: trovare nuovi spazi e soprattutto nuovi posti letto per chi arriva in città per studiare.

Un’esigenza alla quale si sta cercando di dare risposta anche attraverso nuovi interventi di student housing. L’ultimo tassello è stato inaugurato questa mattina con l’apertura di Atena Student Housing, la nuova struttura di via IX Febbraio 9 dedicata all’accoglienza di studentesse e studenti universitari.

Lo studentato mette a disposizione 27 posti letto, distribuiti in cinque alloggi, e nasce non soltanto come luogo dove abitare, ma come spazio destinato allo studio, alla socialità e alla costruzione di relazioni. L’intervento rientra nel quadro degli alloggi per studenti sostenuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca e finanziati dall’Unione europea attraverso il PNRR, Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Enzo Lattuca, l’assessora alle Politiche giovanili e delle differenze, Università e Ricerca Giorgia Macrelli e l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari, insieme.