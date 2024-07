Cesena, E45: chiuso il tratto San Carlo-Borello sud fino al 2 agosto

A partire da questa mattina Anas ha avviato gli interventi che porteranno al ripristino delle spalle dei cavalcavia 62 e 61 della strada statale 3 bis “Tiberina” (nota come E45). Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza verrà chiusa la carreggiata in direzione sud tra gli svincoli di “San Carlo” (km 216,100) e “Borello Nord” (km 214,200), con deviazione del traffico, in carreggiata opposta.

Prevista anche, in direzione Roma, la chiusura della rampa di ingresso dello svincolo di “San Carlo” , con possibilità di accesso agli svincoli “San Vittore” e “Borello Nord” , nonchè la chiusura della rampa in uscita dello svincolo di “”Borello Nord”, con possibilità di uscita agli svincoli “San Carlo” e “Borello Sud”. Le limitazioni termineranno il 2 agosto 2024.

I lavori rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45. L’andamento dei lavori ed eventuali ulteriori temporanee modifiche alla circolazione saranno comunicati agli utenti con anticipo.