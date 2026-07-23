Cesena e Valle del Savio, controlli dei Carabinieri: un arresto e 4 denunce

Un arresto in esecuzione di una misura cautelare, quattro denunce, armi scacciacani sequestrate e droga recuperata tra Cesena e la Valle del Savio. È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Cesena, focalizzato prevalentemente nelle ore serali e notturne per prevenire reati contro il patrimonio e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha visto l’impiego sinergico dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Cesena e delle Stazioni di Mercato Saraceno, Bagno di Romagna e Macerone lungo le principali arterie stradali e nelle aree storicamente più sensibili della città.