Cesena e Valle del Savio, controlli dei Carabinieri: un arresto e 4 denunce

Un arresto in esecuzione di una misura cautelare, quattro denunce, armi scacciacani sequestrate e droga recuperata tra Cesena e la Valle del Savio. È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Cesena, focalizzato prevalentemente nelle ore serali e notturne per prevenire reati contro il patrimonio e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha visto l’impiego sinergico dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Cesena e delle Stazioni di Mercato Saraceno, Bagno di Romagna e Macerone lungo le principali arterie stradali e nelle aree storicamente più sensibili della città.

L’arresto in centro e le minacce con scacciacani

Nel corso delle verifiche in centro a Cesena, i militari hanno rintracciato un uomo di nazionalità gambiana. Nei suoi confronti è scattato l’arresto in esecuzione di un provvedimento detentivo emesso dalla Corte d’appello di Bologna, dopo che il gambiano aveva violato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a cui era sottoposto per il reato di rapina aggravata. Per un uomo albanese è invece scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì per “minaccia aggravata” ai danni di un giovane senegalese. Durante la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola scacciacani oltre ad alcuni grammi di eroina. Per la sostanza stupefacente, dichiarata ad uso personale, è scattato il sequestro amministrativo e la segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntore.

Droga e armi senza tappo rosso

Un altro giovane è stato denunciato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” dopo essere stato trovato in possesso di circa 11 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha spinto i militari a contestargli anche il reato di «porto di armi od oggetti atti a offendere»: in casa nascondeva infatti una pistola scacciacani priva del prescritto tappo rosso. Sia lo stupefacente sia l’arma sono stati sottoposti a sequestro penale.

Misure cautelari nell’alta Valle del Savio