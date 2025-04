Cesena, “è scomparso un nonno”, ma è un’esercitazione di Anps Rimini alle residenze “Il Cigno”

Con grande successo continuano nelle Case Residenze Anziani de “Il Cigno” le attività di simulazione di ricerca di una persona anziana fragile scomparsa con impiego delle unità cinofile di Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione Rimini).

Sabato 26 aprile la Casa Residenza Anziani La Meridiana di Cesena è stata protagonista di un’iniziativa innovativa che ha coinvolto gli utenti della struttura, le famiglie, la comunità e l’associazione nazionale cinofili polizia di Stato. L’appuntamento fa seguito a quello già avvenuto lo scorso 20 ottobre in un’altra struttura della Cooperativa. Tale attività addestrativa si sviluppa utilizzando la tecnica del Mantrailing (cane condotto con lunghina e mai sciolto) con cani addestrati, sfruttando così le loro sviluppatissime capacità olfattive. “Siamo contenti – afferma Annagrazia Giannini, Direttrice Generale della Cooperativa Il Cigno – di continuare la collaborazione con Anps che svolge un ruolo importantissimo nei territori dove opera. Questa esercitazione è stata svolta nella nostra Casa Residenza Anziani La Meridiana, coinvolgendo anche i nostri ospiti e le loro famiglie in un’attività di simulazione innovativa e importante a garanzia della sicurezza dei cittadini. In questa ottica concepiamo le nostre strutture come luoghi aperti dove in ogni occasione coinvolgiamo Enti e Associazioni per promuovere e condividere le loro attività”.

Il presidente dell’Anps Sezione di Rimini Gennaro Pili già ha avuto modo di ringraziare Il Cigno Cooperativa Sociale per “la preziosa e proattiva collaborazione fornita nella realizzazione di questi importati eventi formativi” per le proprie unità cinofile da ricerca e soccorso, allo scopo di consentire ai medesimi “di raggiungere e mantenere quel livello di operatività necessario per essere pronti nei casi di attivazione”, nell’interesse primario a favore della collettività.