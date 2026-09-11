Cesena, è nato lo sportello di ascolto per preadolescenti, adolescenti e loro genitori

CESENA. È partito giovedì 10 settembre il nuovo Sportello di ascolto dedicato a preadolescenti, adolescenti e ai loro genitori, promosso dal Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni Valle del Savio. Si tratta di un nuovo spazio pensato per offrire alle ragazze e ai ragazzi un luogo accogliente, riservato e attento all’ascolto, dove poter parlare, confrontarsi e trovare una persona disponibile ad accompagnarli nell’affrontare dubbi, difficoltà o semplicemente i cambiamenti legati alla crescita. A guidare questa nuova esperienza sarà la dottoressa Elena Lucarella, psicologa, che accoglierà i giovani all’interno dello sportello, offrendo un primo momento di ascolto e confronto.

Lo sportello è stato strutturato come un punto di accesso semplice e informale: preadolescenti e adolescenti possono rivolgersi liberamente al servizio per un primo colloquio, senza la necessità di presentare una richiesta particolare. L’obiettivo è creare uno spazio nel quale ragazze e ragazzi possano sentirsi accolti e ascoltati, con la possibilità di esprimere ciò che vivono e ciò che li preoccupa, in un contesto di fiducia e senza giudizio. Dopo il primo accesso libero sarà eventualmente possibile proseguire attraverso appuntamenti dedicati. Per i minorenni è necessario il consenso dei genitori. Questo nuovo presidio rappresenta dunque un ulteriore strumento di vicinanza alle giovani generazioni e alle loro famiglie, con l’idea di intervenire non soltanto nei momenti di maggiore difficoltà, ma anche di offrire uno spazio in cui poter chiedere un confronto e trovare ascolto.

Lo Sportello di ascolto per adolescenti è attivo ogni giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nella sede del Centro per le Famiglie di via Ancona 310, a Cesena. L’accesso è libero e su prenotazione. Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il Centro per le Famiglie al numero 0547 333611 oppure scrivere a centrofamiglie@comune.cesena.fc.it.