Cesena, è nata la piccola palestra nel verde al Fiorenzuola

Facilmente accessibile e fruibile da tutti, sportivi e non. A partire da questa mattina Cesena ha una nuova area fitness all’aperto: si tratta della piccola “palestra” realizzata dal Comune nel parco Martin Lutero, al Fiorenzuola, e co-finanziata da Sport e Salute spa e Anci nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con lo scopo di predisporre un piano di azione per l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani. Uno degli obiettivi di questa collaborazione infatti è proprio la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società sportive dilettantistiche presenti sul territorio, attraverso sinergie per l’utilizzo di aree verdi comunali.

Un’area attrezzata che permetterà a tutti di praticare attività sportiva all’aria aperta e gratuitamente. “A seguito della conclusione dei lavori di questa nuova area fitness – commenta l’Assessora ai Quartieri e alla Partecipazione Francesca Lucchi – il quartiere Fiorenzuola può contare su un servizio in più progettato per tutti i cittadini che amano vivere i parchi e le aree verdi cittadine praticando attività motoria e divertendosi. Progetti come questi, spesso sollecitati dai Quartieri e direttamente dai cittadini, assumono particolare centralità non solo perché coinvolgono tutta la cittadinanza ma anche perché ampliano la nostra rete attrezzata di parchi”. “Il parco Martin Lutero – commenta l’Assessore allo Sport e ai Lavori Pubblici Christian Castorri – si trova in una zona particolarmente frequentata di Case Finali, negli anni dotata di un percorso ciclabile, un percorso pedonale, e di un’area dedicata alla pallavolo. A seguito della pandemia e nell’ambito del progetto ‘Green city Cesena’ i parchi della nostra città sono stati vissuti sempre di più dalle associazioni locali per attività sportive e ricreative all’aperto. Per questa ragione, attraverso importanti investimenti, li abbiamo resi ulteriormente fruibili dotandoli di strutture ludiche inclusive, di aree fitness e pic nic”.

L’area fitness inaugurata questa mattina si sviluppa su una superficie di circa 600 metri quadrati e si compone di un circuito corpo libero large (per almeno 8 utilizzatori in contemporanea), di 8 macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico, cardio, anche per persone con disabilità e bambini. I camminamenti pavimentati presenti nel parco, permettono a tutti di raggiungere l’area attrezzata, mentre un nuovo percorso pavimentato collega il marciapiede con l’area fitness.

Sempre in queste ore inoltre il Quartiere Fiorenzuola è interessato dal passaggio di consegne tra la Presidente uscente Milena Maccherozzi, eletta in consiglio comunale di Cesena, e il neo eletto dal consiglio Massimo Pipitone. “Come quartiere – commenta il neopresidente – siamo realmente soddisfatti di questa nuova opera che a partire da oggi è al servizio della nostra comunità in un parco molto frequentato da bambini, famiglie, ragazzi e persone più anziane. Praticare sport all’aperto è un’attività che negli ultimi anni si è molto diffusa e, allo stesso tempo, ci fa piacere contribuire alla diffusione di corretti stili di vita”.