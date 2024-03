Cesena, è morto il Pastore Rizzo: l’ultimo saluto nella chiesa Avventista

Lutto nella Chiesa Avventista. È morto all’età di 80 anni Rolando Rizzo: Pastore avventista e scrittore di talento. Le sue esequie sono previste oggi alle 15 nella chiesa Avventista di via Gadda 300, che dispone di un’attrezzatura per lo streaming che permetterà a chiunque, anche da remoto, di seguire in diretta le esequie.

Rizzo è morto all’hospice di Forlimpopoli dove è stato assistito con grande cura fino al suo ultimo giorno. «Servitore a tempo pieno della Parola e manovale della speranza, come si definiva - lo ricorda Pierantonio Zavatti - si è sempre impegnato anche nella ricerca del bene comune, che concepiva inseparabile dal servizio agli ultimi e dalla piena affermazione dei valori della libertà, della democrazia, della giustizia sociale e della pace. Da tempo viveva a Forlì ma aveva mantenuto forti relazioni di amicizia non solo in Calabria, la terra natale che gli ha ispirato il bel romanzo “Il mulino sul Colognati”, ma anche in altre regioni e nelle Americhe. È stato uno degli esponenti culturalmente più vivaci della Chiesa Avventista, ma ha lasciato un segno profondo in tutta la comunità locale. Nella sua decennale collaborazione con il circolo Acli “Oscar Romero”, in cui è stato uno dei soci più attivi, presentando anche romanzi e racconti del fecondo periodo vissuto in provincia, ha offerto un prezioso contributo allo sviluppo del dialogo ecumenico, di cui è stato uno dei pilastri assieme a don Erio, a don Enrico Casadio, ad alcuni laici e a padre Florìn Hanis, parroco della Chiesa Ortodossa romena. Molti aclisti e tanti altri amici e concittadini lo ricordano con affetto e gratitudine, ed esprimono il loro cordoglio alla moglie Raffaella e alla figlia Simona».