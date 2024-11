Cesena, è morto “Gigi” Meucci: Polizia in lutto

Ore di lutto per la polizia. È morto nel pomeriggio di ieri Luigi Meucci. Aveva 66 anni ed era ricoverato all’ospedale Bufalini. “Gigi” come lo chiamavano i colleghi, è stato per anni tra le colonne del Commissariato, impegnato nel tempo praticamente in tutte le specialità (investigative, di polizia di prossimità ed amministrative) che il lavoro comporta in via Don Minzoni. Volto noto a tutti in città, aveva 66 anni ed era in pensione dal 2019. L’ultimo saluto al feretro sarà domani alle 11 al cimitero di Martorano.