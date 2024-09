Cesena, è morto a 95 anni il farmacista Bruno Santini

È morto ieri Bruno Santini, noto farmacista che ha legato il proprio nome all’omonima farmacia nella zona di Porta Trova. Aveva compiuto da poche settimane 95 anni. Ne hanno dato l’annuncio i figli Marco, Costanza, Arturo e Luigi. Il funerale sarà celebrato domani alle 10, nella chiesa parrocchiale di Sant’Egidio.

Bruno Santini ha lasciato anche il segno come imprenditore nel settore extrasanitario, essendo stato tra i soci della Cesenate Conserve Alimentari, e già titolare dell’omonima farmacia. Tra i tanti ruoli ricoperti da Santini c’è stato anche quello di socio del Rotary club Cesena, fin dal 1963. Di quel sodalizio è stato presidente nell’annata 1973-1974. La sua avventura come titolare della farmacia Santini resta comunque quella che per cui è noto a tanti cittadini cesenati.