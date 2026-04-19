Cesena, è morta Paola Errani, signora della Malatestiana e dei suoi codici

Si è spenta all’età di 68 anni, al termine di una malattia implacabile, Paola Errani, una delle colonne storiche della Biblioteca Malatestiana, instancabile e appassionata, studiosa e “custode” dei meravigliosi manoscritti lì conservati. Dopo essersi laureata nel 1980 in Lettere classiche all’Università di Bologna e avere conseguito poi una specializzazione in Archeologia, ha lavorato per ben 38 anni nel cuore più nobile della principale perla culturale cesenate, fino al pensionamento nell’estate del 2019. Per una ventina di anni è stata lei a prendersi cura in modo impeccabile della conservazione, ma anche dell’attività di ricerca e della valorizzazione dei Fondi antichi della Malatestiana, a cominciare dai celebri codici miniati.

Paola Errani, oltre a un grande vuoto nel mondo culturale e tra tutti gli amanti della biblioteca, lascia il marito Mario Alai, noto e apprezzato studioso di filosofia della scienza e docente universitario, e tre figli.