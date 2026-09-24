Cesena e il mondo della scuola: una “due giorni” di incontri venerdì 25 e sabato 26 settembre

Venerdì 25 e sabato 26 settembre il Cinema Eliseo di Cesena ospiterà la conferenza programmatica promossa dal Comune. Si tratta di una due giorni di confronto tra istituzioni, scuola, famiglie e studenti proposta dall’Assessorato alla Scuola con lo scopo di rafforzare il rapporto tra comunità educante e territorio e per fare il punto sul lavoro svolto dal 2024 ad oggi.
La scuola come parte fondamentale della comunità, luogo di crescita delle nuove generazioni, di costruzione delle conoscenze e di formazione dei cittadini di domani. È questo il punto di partenza della conferenza ‘La città si fa scuola, la scuola si fa città. L’iniziativa è parte del progetto ‘Comunità educante Integrata, la città si fa scuola’, finanziato nell’ambito di ATUSS Cesena 2030, e nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra scuola e territorio attraverso uno spazio di ascolto, dialogo e progettazione partecipata che coinvolgerà istituzioni, dirigenti e docenti, famiglie e studenti.