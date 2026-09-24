Cesena e il mondo della scuola: una “due giorni” di incontri venerdì 25 e sabato 26 settembre

La scuola come parte fondamentale della comunità, luogo di crescita delle nuove generazioni, di costruzione delle conoscenze e di formazione dei cittadini di domani. È questo il punto di partenza della conferenza ‘La città si fa scuola, la scuola si fa città. L’iniziativa è parte del progetto ‘Comunità educante Integrata, la città si fa scuola’, finanziato nell’ambito di ATUSS Cesena 2030, e nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra scuola e territorio attraverso uno spazio di ascolto, dialogo e progettazione partecipata che coinvolgerà istituzioni, dirigenti e docenti, famiglie e studenti.

Venerdì 25 e sabato 26 settembre il Cinema Eliseo di Cesena ospiterà la conferenza programmatica promossa dal Comune. Si tratta di una due giorni di confronto tra istituzioni, scuola, famiglie e studenti proposta dall’Assessorato alla Scuola con lo scopo di rafforzare il rapporto tra comunità educante e territorio e per fare il punto sul lavoro svolto dal 2024 ad oggi.

“La scuola – commenta l’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi per l’infanzia Maria Elena Baredi –non può essere considerata un ambito separato dalla vita pubblica. Troppo spesso infatti quando si parla delle politiche che interessano un territorio si tende a trascurarla. Per noi invece è centrale tanto dal punto di vista della sua funzione quanto per quanto riguarda gli spazi fisici. La scuola è uno dei pilastri fondamentali della comunità. Organizzare una due giorni dedicata significa riconoscere che attorno all’educazione si gioca una parte importante del futuro della città e creare un’occasione concreta per mettere al centro bisogni reali, criticità e prospettive. La scuola – prosegue l’Assessora – è una responsabilità collettiva e un tema centrale dell’azione pubblica. Non soltanto un servizio da organizzare, ma uno spazio nel quale si costruiscono relazioni, opportunità e cittadinanza. Il confronto tra amministrazione, mondo della scuola e comunità diventa così uno strumento per interrogarsi sulle trasformazioni che riguardano bambini, adolescenti e giovani e sulle risposte che una città può mettere in campo. Ringrazio per questo la dirigente del settore comunale Monica Esposito e il C.N.I.S. c he opera in Romagna dal 2013 come parte del Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca in campo educativo”.

Il programma prenderà il via venerdì 25 settembre, alle ore 14:30 con i saluti istituzionali del sindaco Enzo Lattuca e dell’assessora Maria Elena Baredi. A rendere il confronto ancora più aderente alla realtà quotidiana delle scuole sarà inoltre la presenza di EduCARE C.N.I.S., della dirigente comunale Monica Esposito e di numerosi rappresentanti degli istituti cesenati: dirigenti e figure del mondo scolastico, tra cui Simonetta Ferrari, Enrico Flamigni, Katia Di Leo, Monia Baravelli, Lorella Fantini, Laura Liprino, Marcello Somma e Donato Tinelli. Alle ore 18, dopo questi contributi, è prevista la lectio magistralis di Michela Marzano.

La seconda giornata, sabato 26 settembre, sarà dedicata ai temi dell’adolescenza, della prevenzione della dispersione scolastica e dell’inclusione. Dopo l’apertura dei lavori affidata a Maria Elena Baredi, alle 9:15 si parlerà di scuola e adolescenza con Claudia Giudici, Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Emilia-Romagna, e Luciana Cino dell’Istituto Tecnico Garibaldi-Da Vinci. Non mancherà una finestra aperta sul progetto comunale ‘Civis anch’io’ pronto a ripartire per il secondo anno consecutivo.

Alle 10:30 il confronto si concentrerà sulle opportunità educative e formative per la prevenzione della dispersione scolastica e il sostegno all’inclusione, con gli interventi di Giuseppe Messina dell’Istituto Professionale Statale ‘Versari-Macrelli’, Francesco Postiglione del Liceo Linguistico ‘Ilaria Alpi’, Lorenza Prati del Liceo ‘Augusto Righi’, Silvia Casali di ‘Voce all’Autismo’ ed Enrico Montaletti dello Sportello Intercultura. Alle 11:30 intervento di Roberto Mercadini.