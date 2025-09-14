Cesena, è il giorno della Giostra: lizze tra quattro cavalieri lancia in resta in piazza

Per la Giostra all’incontro di Cesena, forte di una tradizione durata quasi ininterrottamente dal 1465 al 1838, oggi è il giorno del clangore delle lance in resta infrante contro le corazze dei cavalieri in armatura lanciati al galoppo su destrieri bardati. Con inizio alle 17, in piazza del Popolo, quattro di loro, in rappresentanza di altrettanti quartieri, si contenderanno il Palio 2025: Attilio La Mura, vincitore dell’ultima edizione, sarà il portacolori del Cesuola; Alessandro Morelli rappresenterà Borello; il debuttante Massimiliano Bernardiello è abbinato al Cervese sud; Gianluigi Bianchetti gareggerà per il Centro urbano, in sostituzione di Daniele Chiveri, che si è infortunato. Prima delle lizze, dalle 16.15, ci sarà l’esibizione musicale della Banda Città di Cesena.

Intanto, nel tardo pomeriggio di ieri, un corteo storico partito da Palazzo Guidi e arrivato in piazza del Popolo, ha creato la giusta atmosfera, con la partecipazione di circa 120 figuranti, musici e sbandieratori del Borgo Durbecco di Faenza e delegazioni ospiti da Forlì e Ferrara. In piazza sono stati poi presentati i giostranti. In precedenza c’erano stati la Giostra all’anello e duelli si scherma storica, sempre in centro.

Dopo il progresso fatto l’anno scorso con il montaggio delle tribunette attorno al campo di gara preparato stendendo un manto di terra sul ciottolato della piazza, quest’anno la visibilità dello spettacolo in piazza, seguito da un numero di spettatori che cresce anno dopo anno, dovrebbe essere garantita ancor meglio da un maxi schermo installato sul posto.

Non resta che vedere (dal vivo o in diretta televisiva su Teleromagna) chi si aggiudicherà il Palio 2025, disegnato magistralmente da Iselin Romboli, sedicenne che frequenta il Liceo artistico di Forlì.

«La Giostra all’incontro - ricorda Daniele Molinari, presidente dell’associazione che la organizza - non è solo rievocazione, ma un grande evento cittadino capace di unire comunità, storia e spettacolo, mettendo al centro Cesena e la sua storia». E lo si è visto per tutta la settimana, con numerosi eventi collaterali ben riusciti e un momento conviviale partecipatissimo: il banchetto propiziatorio pre-Giostra organizzato ieri sera sotto il loggiato del palazzo comunale, con ben 150 commensali.