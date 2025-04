Cesena e i vandali in biblioteca, sindaco infuriato: «Superato il limite»

Amarezza ma anche fermezza nel non prendere sotto gamba quello che è successo alla Malatestiana e determinazione a provare a non farla passare liscia agli autori. Sono le reazioni del sindaco davanti ai vandali che nel pomeriggio prima dei festeggiamenti pasquali hanno fatto a pezzi una porta scorrevole automatizzata a vetri all’interno della biblioteca. È quella dell’ingresso situato a sinistra per chi guarda la facciata, da dove si accede alla biblioteca ragazzi ma si sale anche nell’ala antica nobile della Malatestiana. Andrà chiarito se si è trattato di un gesto voluto, fatto scagliando qualche oggetto pesante, oppure se siano stati gli effetti dell’irruenza, comunque colpevole, di qualcuno che ha sbattuto violentemente col proprio corpo contro quanto è finito in frantumi.

Sindaco infuriato

Il sindaco Enzo Lattuca è infuriato. «Questa volta è stato davvero superato il limite in maniera netta, con anche un danneggiamento - sottolinea - Quindi agiremo con le denunce e con tutto quanto è nella nostre facoltà per tutelare la tranquillità e la serenità dei frequentatori e degli operatori della Biblioteca Malatestiana. Siamo di fronte a comportamenti che vanno oltre la già grave maleducazione emersa in episodi del passato».

Guai a ripetizione