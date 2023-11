Cesena e i giorni che fecero la storia: subito una grande affluenza alle conferenze di Franco Spazzoli

Quattro passi nella storia di Cesena: dall’epoca romana alla nascita della Repubblica. Sono partite con il tutto esaurito le “Undici giornate particolari nella storia di Cesena” proposte da Franco Spazzoli nell’ambito della collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cesena e l’Associazione di Promozione Sociale Auser con l’obiettivo di divulgare la conoscenza della storia della città attraverso una narrazione, accompagnata dalla proiezione di immagini e incentrata su alcune delle giornate più significative.

Vista l’alta affluenza registrata nel corso del primo incontro dedicato al passaggio di Cesare sul Rubicone, i prossimi appuntamenti con la storia si terranno nell’Aula Magna della Malatestiana, e non nella sala Lignea come inizialmente programmato, con due variazioni: l’incontro incentrato sulla “tarda estate 467 d.C. - Candidiano, Sidonio e la Cesena tardo romana” previsto per lunedì 20 novembre si terrà mercoledì 22 novembre, sempre alle ore 17.

Cesena è una città di provincia, eppure ha una lunga storia fatta di eventi e personaggi straordinari: dai Malatesta a Leonardo, da Cesare Borgia a Lucrezia a Giacomo Casanova a Renato Serra, dai papi agli antipapi, ed è ricca di edifici di grande bellezza: dalla Rocca alla Biblioteca Malatestiana, dal Duomo a San Domenico a Santa Cristina, dalla Basilica del Monte alla Fontana Masini al Ponte Clemente. Conoscere la storia della propria città accresce il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, incentiva il rispetto per l’ambiente, rende tutti più consapevoli e migliori.

I prossimi appuntamenti

Mercoledì 22 novembre: Tarda estate 467 d.C. - Candidiano, Sidonio e la Cesena tardoromana. Sarà analizzata la misteriosa figura di Candidiano, primo cesenate della storia, raffigurato nei medaglioni del salone d’onore di palazzo Albornoz, sede attuale del Comune, alto dignitario della corte imperiale di Ravenna e consigliere di Galla Placidia. A lui scrisse una lettera scherzosa un altro importante personaggio, Sidonio Apollinare, vescovo di Alvernia e Santo, in cui è una rappresentazione singolare di Ravenna come “città all’incontrario”.

Martedì 5 dicembre: 30 settembre 892 - Una “fotografia” della Cesena altomedievale In quella data viene redatto a Cesena un contratto di enfiteusi che consente di conoscere aspetti topografici e sociali della città nella Murata. Sarà anche occasione per parlare delle Pievi e della misteriosa “torre bizantina”.

Lunedì 18 dicembre: 3 febbraio 1377 - Il Sacco dei Bretoni

Famosissimo episodio della storia di Cesena, una delle più terribili stragi di un tempo “di ferro e fuoco”. Se ne vedranno le premesse, lo svolgimento e le conseguenze che, invece di segnare il declino della città, aprirono il periodo più luminoso, l’Età Malatestiana.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Per conoscere la programmazione integrale: https://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53501.