Cesena e gli 800 anni dalla morte di San Francesco: il programma delle iniziative

Un ricco programma di attività ed eventi celebrativi accompagnerà a Cesena l’ottavo centenario della morte di San Francesco, attraverso un percorso che nei prossimi mesi intreccerà teatro, musica, arte, spiritualità, incontri e iniziative rivolte anche alle giovani generazioni. Le iniziative sono promosse dal Comune di Cesena, dai Frati Cappuccini di Cesena, dalle Suore della Sacra Famiglia di Cesena e dalla Diocesi di Cesena-Sarsina, in un calendario che propone diversi momenti di approfondimento e condivisione dedicati alla figura di San Francesco.

Il programma prenderà il via sabato 19 settembre, alle ore 21:15, al chiostro di San Francesco, con lo spettacolo teatrale e musicale per giovani ‘Minore. San Francesco fra rima e colore’, di e con Jacopo Trebbi e con il rapper Digiuno. In caso di maltempo, l’appuntamento si svolgerà nella chiesa di San Domenico.

Il calendario proseguirà martedì 29 settembre, alle ore 17:30, al teatro della Fondazione Opera Don Baronio, con la conferenza di padre Guidalberto Bormolini, dal titolo ‘Incontro a Sorella Morte’, iniziativa inserita nell’ambito del centenario della Fondazione. Una delle giornate centrali sarà quella di sabato 3 ottobre. Alle ore 17, nella Sala Piana della Malatestiana si terrà l’inaugurazione della mostra ‘Nel segno di Francesco. Un percorso tra codici medievali e scultura contemporanea’. L’esposizione resterà aperta fino al 6 gennaio. Nel corso dei tre mesi di apertura saranno inoltre organizzate aperture straordinarie e visite guidate, sia pomeridiane sia mattutine dedicate alle scuole. La stessa giornata proseguirà alle ore 21:00 al Convento dei Frati Minori di Longiano, con la veglia del transito di San Francesco, alla quale parteciperà il vescovo di Cesena-Sarsina.

Domenica 4 ottobre, alle ore 15:00, nella sede dell’associazione FraGiardino, è in programma un pomeriggio per i giovani. L’iniziativa prevede l’esibizione di band, la realizzazione di un graffito con uno street-artist, una merenda e letture, in collaborazione con FraGiardino APS. In caso di maltempo sarà comunicata una sede alternativa.

Il programma proseguirà giovedì 8 ottobre, alle ore 20:30, al Teatro ‘A. Bonci’, con una serata francescana articolata in due tempi. Il primo appuntamento sarà ‘Fraternità solare: rito sonoro per S. Francesco e la sua giocondità’, reading poetico di e con Mariangela Gualtieri, ispirato al Cantico delle Creature e inserito anche nel contesto de ‘La Bellezza delle Parole 2026’. A seguire si terrà il concerto del Sìdar Ensemble giovanile di Cesena, che proporrà madrigali a tema francescano eseguiti con strumenti antichi.

Sabato 17 ottobre, alle ore 16:00, sarà la volta di una camminata storico-artistica-spirituale nei luoghi del francescanesimo a Cesena, con ritrovo in piazza Bufalini. L’iniziativa vedrà la partecipazione di Franco Spazzoli, Marco Tibaldi, attore, e Carlotta Mandrioli, ballerina. In caso di maltempo l’iniziativa sarà proposta all’Osservanza. Gli appuntamenti proseguiranno venerdì 30 ottobre alle ore 17:00, nell’Aula Magna della Malatestiana, con la conferenza di padre Pietro Maranesi, dal titolo ‘Francesco e il lupo. Alla ricerca politica di vie di pace’. L’ultimo appuntamento si terrà martedì 17 novembre, alle ore 17:00, sempre nella Magna, con la conferenza di Filippo Panzavolta, dedicata a ‘Le raffigurazioni di San Francesco nell’arte cesenate’. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Società Amici del Monte.