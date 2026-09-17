Cesena e gli 800 anni dalla morte di San Francesco: il programma delle iniziative

Un ricco programma di attività ed eventi celebrativi accompagnerà a Cesena l’ottavo centenario della morte di San Francesco, attraverso un percorso che nei prossimi mesi intreccerà teatro, musica, arte, spiritualità, incontri e iniziative rivolte anche alle giovani generazioni. Le iniziative sono promosse dal Comune di Cesena, dai Frati Cappuccini di Cesena, dalle Suore della Sacra Famiglia di Cesena e dalla Diocesi di Cesena-Sarsina, in un calendario che propone diversi momenti di approfondimento e condivisione dedicati alla figura di San Francesco.