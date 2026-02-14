Cesena e Cesenatico. Women In Run dona 26mila euro ai Centri donna

Un San Valentino all’insegna della solidarietà e dell’impegno contro la violenza di genere. L’Associazione Women In Run Cesena ASD ha consegnato oggi ai Centri donna di Cesena e Cesenatico il ricavato della 11esima edizione della WiRun, la passeggiata solidale che si è tenuta il 23 novembre scorso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Due assegni da 13mila euro ciascuno sono stati consegnati dalla presidente Linda Ronconi all’Assessora alle Politiche delle differenze di Cesena Giorgia Macrelli e alla Vicesindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi, rappresentanti dei rispettivi presidi territoriali.

Come nelle precedenti edizioni, i fondi serviranno a finanziare progetti di formazione ed educazione sulla parità di genere e a potenziare gli sportelli e i centri antiviolenza del territorio. Negli anni passati le donazioni hanno sostenuto corsi di formazione per le volontarie del centro antiviolenza di Cesena e le attività del Centro di Cesenatico.

“In questi anni abbiamo avuto la conferma dell’importanza di affrontare la violenza di genere come un problema strutturale da smantellare insieme come comunità”, ha commentato l’Assessora Macrelli. “La sinergia tra istituzioni pubbliche, associazioni ed enti del Terzo settore rappresenta un valore concreto. Grazie a questa collaborazione possiamo trasformare la cultura con azioni sempre più capillari sul territorio”.

L’Assessora ha rivolto un sentito ringraziamento a Women in Run e alla presidente Ronconi “per l’impegno, la responsabilità e la costanza con cui, anno dopo anno, promuovono la camminata solidale”. Con questa donazione, ha spiegato, saranno rafforzati i progetti di prevenzione, portando laboratori tematici nelle scuole medie della città e continuando a investire sull’educazione delle nuove generazioni come strumento di contrasto alla violenza.

Le Women In Run Cesena, associazione sportiva dilettantistica affiliata al comitato cesenate del Csi, sono donne che corrono e si allenano insieme ai propri “Angels” per sentirsi in sicurezza anche di sera nei luoghi meno frequentati. “Il branco siamo noi” è il loro motto.

La WiRun, che da otto anni unisce sport e solidarietà, registra tradizionalmente la partecipazione di circa un migliaio di runner. L’ultima edizione è stata resa possibile grazie agli sponsor, agli associati e ai volontari. Anche altri eventi sportivi durante l’anno – come Sportinfossa, Sportiamo Run e Befana Run – hanno destinato parte del loro ricavato all’associazione.