Cesena, durante un litigio cerca di danneggiare l’auto del rivale: denunciato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Cesena hanno effettuate verifiche nel centro cittadino e nelle aree limitrofe. Le attività, svolte prevalentemente in orario serale e notturno, hanno portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di otto persone.

Un uomo è stato denunciato per danneggiamento e lesioni personali, poiché nel corso di un litigio con un coetaneo, gli provocava lesioni, poi medicate presso l’ospedale Bufalini di Cesena, e tentava di danneggiargli l’auto.

Denuncia per un uomo per porto abusivo di armi, poiché trovato in possesso di un coltello multiuso con lama di medie dimensioni, sottoposto a sequestro.

Denunciata una donna poiché individuata quale autrice di un prelievo fraudolento con una tessera bancomat rubata.

Stesso destino per due automobilisti (di cui uno coinvolto in un sinistro stradale) per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita. La patente di guida è stata ritirata ad entrambi per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì.

Denuncia per un uomo per “evasione”, per essersi allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione durante gli arresti domiciliari e per due cittadini stranieri per “essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale”.

Infine, i Carabinieri hanno proceduto amministrativamente nei confronti di due individui per “ubriachezza”, poiché sorpresi in pieno centro in evidente stato di ubriachezza molesta nonché due giovani “assuntori di stupefacenti” segnalati alla Prefettura di Forlì poiché trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana (il primo) ed una dose di metadone (il secondo), sostanze che sono state sottoposte a sequestro.