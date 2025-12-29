Cesena, duello legale col Comune per la frana: i residenti in causa salgono a 8, primo round il 7 gennaio

Si allunga l’elenco dei cittadini di Borello impegnati in un duello legale con il Comune per l’ormai famosa, e famigerata, frana in via Stornite. Ai sei che hanno intentato una causa civile, chiedendo che il giudice ordini lavori immediati di sistemazione e riconosca un risarcimento, se ne sono aggiunti due, il 22 e il 27 dicembre. Quindi adesso sono otto i residenti che si sono rivolti al tribunale: l’avvocato Giuliano Cardellini e i cinque suoi assistiti della prima ora più uno dei due che si sono fatti avanti ora: un altro residente, che ha scelto di farsi tutelare dall’avvocato Claudio Tombaccini.

Intanto, è stata fissata la data dell’udienza della fase cautelare, mirata a chiedere l’adozione di un provvedimento d’urgenza che garantisca di potere transitare al più presto, in piena sicurezza, nella zona franata. L’appuntamento è fissato per il 7 gennaio prossimo.

Dal canto suo, per questo procedimento giudiziario cautelare, si è costituito il 23 dicembre anche il Comune di Cesena, nella persona dell’avvocata Fiammetta Zoffoli.

L’avvocato Cardellini, nel suo nuovo atto di intervento, ha precisato che la controversia riguarda «un tratto di strada di soli 263 metri, che congiunge la via Colombarona, che è una strada comunale, con la Via Vittime 4 agosto 1956, che è una strada comunale». Quindi la sua tesi è che «per il principio transitivo, essa stessa è strada comunale».

Il Comune di Cesena ha invece sostenuto finora che questa sia una strada vicinale a uso pubblico e che perciò tutte le spese di sistemazione della frana dovrebbero essere sostenute dai cittadini residenti.

Quindi - commenta l’avvocato Cardellini - «oltre al danno anche la beffa, per gli oltre 50 cittadini frontisti che sarebbero gravati di questa spesa, che si aggira su circa 100mila euro».

Al di là della questione economica, che comunque è tutt’altro che trascurabile, chi assiste legalmente i residenti di via Stornite insiste sul «pericolo di ulteriori frane», che considera «incombente».

Si chiede come mai, «su 18 frane che riguardavano una interruzione, anche parziale, della circolazione su strada nel comune di Cesena dopo l’alluvione del maggio 2023, a tutt’oggi, solo via Stornite non è stata sistemata dal Comune».

A questa domanda, e ad altre, si cercherà di dare una risposta nella causa pendente a’l tribunale di Forlì .