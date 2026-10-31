Cesena. Due ruoli, una sola passione: la danza per Arianna Moretti

Una vita passata a ballare, poi alla voglia di competere ad alti livelli si è affiancato il desiderio di diventare insegnante. Così Arianna Moretti, ballerina di danza latino americana, si ritrova ora a dividersi tra due impegni: gira il mondo partecipando ai tornei più importanti del suo sport e allo stesso tempo dirige due scuole a Cesena. In ogni competizione a cui partecipa, le quali sono tutte internazionali, Moretti rappresenta l’Italia. L’ultima sua apparizione risale a metà ottobre, alla Toronto World Cup (in Canada), dove si sono confrontati i più grandi atleti di danza sportiva a livello mondiale. «Io e il mio partner di ballo, Elia Marzocchi, abbiamo gareggiato per la “Adult master latin”, nella categoria dei professionisti fino ai 34 anni, e ci siamo posizionati nelle prime venti coppie, su circa un trentina», spiega Moretti.

Il sogno del professionismo

La svolta nella sua carriera è arrivata nel 2019: «Frequentavo le scuole di ballo qui a Cesena, ma avevo poche possibilità di partecipare alle competizioni di alto livello. Così, visto che avrei dovuto iniziare l’università a Bologna, ho deciso di esplorare diverse opzioni, per trovare quella adatta alle mie ambizioni». Questa ricerca di un percorso sportivo agonistico serio e strutturato l’ha condotta, nello stesso anno, alla scuola Ritmo Danze, cha ha la sua sede principale a San Giovanni in Persiceto, dove si allena quotidianamente insieme al suo partner, con i direttori tecnici e coach Simone Corvini e Michela Natali. Aiutare i giovani ballerini Dopo anni di carriera da ballerina, nel 2023 Moretti decise di intraprendere anche il percorso professionale di insegnante a Cesena, aprendo una sede di Ritmo Danza a Ronta, e nello scorso settembre un’altra a San Giorgio. Dietro a questa scelta c’è un pensiero rivolto ai giovani aspiranti ballerini: «Ho dovuto fare molti sacrifici per inseguire il mio sogno di competere a livello professionistico, seguendo le lezioni a Bologna. Con l’apertura delle due scuole voglio far sì che anche chi abita a Cesena possa avere l’opportunità di ambire alle grandi piste da ballo».

Circa cinquanta gli iscritti

Perciò, ora la sua vita si incastra tra due città e due ruoli: «Durante la mattina lavoro come impiegata mentre al pomeriggio mi dedico agli allenamenti. Per tre giorni alla settimana vado a Bologna, e per due insegno nelle mie scuole a Cesena». Considerando entrambe le sedi, sono una cinquantina gli iscritti ai corsi in programma di danza latino americano e standard. Grazie all’aiuto di una collaboratrice e a volte anche del suo partner, Moretti riesce a seguire alunni che vanno dai 3 anni fino all’età adulta.

In futuro un’altra sede