Cesena. Due ruoli, una sola passione: la danza per Arianna Moretti

Una vita passata a ballare, poi alla voglia di competere ad alti livelli si è affiancato il desiderio di diventare insegnante. Così Arianna Moretti, ballerina di danza latino americana, si ritrova ora a dividersi tra due impegni: gira il mondo partecipando ai tornei più importanti del suo sport e allo stesso tempo dirige due scuole a Cesena.
In ogni competizione a cui partecipa, le quali sono tutte internazionali, Moretti rappresenta l’Italia. L’ultima sua apparizione risale a metà ottobre, alla Toronto World Cup (in Canada), dove si sono confrontati i più grandi atleti di danza sportiva a livello mondiale. «Io e il mio partner di ballo, Elia Marzocchi, abbiamo gareggiato per la “Adult master latin”, nella categoria dei professionisti fino ai 34 anni, e ci siamo posizionati nelle prime venti coppie, su circa un trentina», spiega Moretti.