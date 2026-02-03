Cesena, due palestre a cielo aperto davanti alla stazione con attrezzi donati da Technogym

Ci saranno anche due palestre all’aria aperta nella nuova “piazza verde” che sta prendendo forma di fronte alla stazione ferroviaria, in piazzale Marx, liberato dall’autostazione dei bus, trasferita a due passi da lì. Saranno dotate di attrezzature Technogym e contribuiranno a fare vivere l’area, in linea con l’idea dell’amministrazione comunale che la lotta al degrado da quelle parti passa non solo da più controlli in divisa ma da una maggiore frequentazione, facendone un punto di ritrovo bello e con occasioni per stare insieme.

Da spazio per anni dedicato principalmente al capolinea dei bus, oggi collocato in viale Europa, dove è sorta un’innovativa stazione del trasporto pubblico locale, la zona è oggetto di una profonda riqualificazione finalizzata a restituirla alla città come luogo di socializzazione, eventi e attività sportive. Anche per presentare un volto della città più bello alle migliaia di visitatori in arrivo alla stazione.

Ultimati i sottoservizi, la ditta “Coromano” sta procedendo a realizzare i percorsi e i cordoli delle aiuole. In questo spazio rigenerato, oltre a spazi per il fitness, sorgerà una grande area verde, un campo destinato alla pallavolo e altri arredi dedicati alla socializzazione.

Technogym, azienda simbolo dell’eccellenza cesenate nel settore del wellness, ha deciso di contribuire alla metamorfosi donando al Comune due circuiti per l’allenamento outdoor e funzionale. Serviranno per allestire due aree fitness attrezzate all’interno del progetto di riqualificazione di piazzale Karl Marx. Queste strutture di ultima generazione per allenarsi sono pensate per un utilizzo accessibile a tutte le età e a diversi livelli di preparazione fisica, promuovendo movimento, salute e inclusione nello spazio pubblico.

Dal Comune sottolineano che «la donazione, il cui valore complessivo ammonta a oltre 250mila euro, si inserisce nel solco dell’impegno dell’azienda nella promozione del wellness e di uno stile di vita sano, considerati elementi fondamentali per il benessere della collettività e del territorio. Una collaborazione storica, quella tra Technogym e la città di Cesena, che mira a trasformare gli spazi urbani in luoghi attivi e accessibili, rafforzando ulteriormente il ruolo della città come cuore della Wellness Valley, iniziativa sociale che Nerio Alessandri ha lanciato oltre vent’anni fa e che mira a creare in Romagna il primo distretto del wellness al mondo. Oltre a fornire le attrezzature, l’azienda garantirà gratuitamente la consulenza tecnica per la definire il layout dell’area e per il rilascio della relativa certificazione, contribuendo così in modo concreto e qualificato alla realizzazione del progetto».

La doppia palestra a cielo aperto si inserisce nel progetto complessivo per trasformare il volto dell’area della stazione, rendendola più viva, sicura e a misura di cittadinanza. Il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore Christian Castorri sottolineano che si tratta di «uno degli ingressi principali al centro cittadino» e per questo il cuore degli interventi in programma è «la socializzazione, mettendo al centro la persona e le relazioni, anche attraverso lo svolgimento della pratica sportiva». In questo contesto è già pronto un playground da basket. I due amministratori comunali ringraziano l’azienda Technogym per il sostegno alla «rigenerazione dell’area della stazione, riconoscendone il valore strategico come biglietto da visita e snodo fondamentale».