Cesena, due mostre per superare la fragilità sociale

Quali parole ci rappresentano, cosa vorremmo lasciare indietro nella nostra vita, e come dare una nuova forma alla rabbia, sono stati i temi che hanno caratterizzato le mostre “La mia storia, la tua storia” e “Fra/mmen/ta/ti”. Le due esposizioni interattive, la prima al Centro Pace mentre la seconda al piano superiore del bar Roma, sono state allestite dalla Cooperazione Piazza Grande in collaborazione con Limo aps in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà. Attraverso la parola, la fotografia, e le tematiche affrontate sono state portate all’interno delle due mostre percorsi, fatiche e valori di persone che frequentano quotidianamente lo Spazio sociale diurno. Durante le visite i presenti hanno collaborato attivamente nell’ampliamento dei progetti introspettivi esposti, avviati nelle ultime settimane dai ragazzi del centro.

«Mi sono trovato molto bene nel lavorare in gruppo con altri ragazzi - commenta Alin Mocanu, frequentatore dello Spazio sociale -. Il primo progetto è stato per me un ponte tra il passato e il percorso che sto svolgendo, mentre il secondo mi ha permesso di trovare la giusta mira nella vita che prima non avevo».

«Sono mostre belle - prosegue l’assessora Carmelina Labruzzo - che aiutano a spezzare due “strade” parallele portando a incontrare la vita di altre persone. Le attività restituiscono un senso di cittadinanza e partecipazione».