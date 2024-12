Cesena, due iniziative natalizie per le famiglie a villa Silvia Carducci sabato 7 e domenica 8 dicembre

Sabato 7 e domenica 8 dicembre le porte di villa Silvia Carducci, la suggestiva dimora settecentesca che sorge sulle colline di Lizzano, si spalancheranno ancora una volta ai visitatori, famiglie e bambini, per far vivere loro una bella esperienza natalizia.

Sabato 7 sarà possibile prendere parte alla visita guidata al Museo Musicalia che per l’occasione sarà permeato da un’atmosfera natalizia con le musiche della tradizione natalizia. Sono previste visite alle ore 16:00, 17:00 e 18:00 al costo di 4 euro per adulti. I più piccoli potranno partecipare alla visita ma anche a un’attività speciale: l’incisione di un cartone forato con il brano Jingle Bells, proprio come avveniva in passato. Il costo per entrambe le attività proposte è pari a 8 euro.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare lo 0547 323425 oppure scrivere a promo@museomusicalia.it.

Nel pomeriggio di domenica 8, dalle ore 16:00, sarà la volta del ‘Natale dei Ricordi’, un evento unico ideato dal regista teatrale Roberto Fabbri. Grazie alle note di antichi organetti, verranno raccontate storie, curiosità e tradizioni legate al Natale: dalla cometa e il presepe, all’albero speciale, fino a Babbo Natale accompagnato dalle sue renne. Un momento emozionante e interattivo per grandi e piccini (età consigliata dai 3 anni in su). Costo speciale: 5 euro a persona.

Per info e prenotazioni: contattare i numeri 329 3903263 e 0547 323425 oppure scrivere una mail a robertofabbrirf6@gmail.com o a promo@museomusicalia.it.