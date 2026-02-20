Cesena, due immobili occupati abusivamente, cinque denunce

A Cesena nella giornata di giovedì si è svolta una massiccia operazione ad alto impatto nel territorioche ha visto impegnati diversi equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

I controlli straordinari interforze sono stati disposti dal Questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado e fenomeni di criminalità nelle zone critiche della città.

Le operazioni, che sono state coordinate dal personale del Commissariato di PS di Cesena, hanno riguardato la stazione ferroviaria e diversi esercizi commerciali della zona, con controlli mirati agli avventori e con la verifica del rispetto delle normative amministrative. Un esercizio commerciale, infatti, veniva sanzionato a seguito di alcune violazioni riscontrate.

Tra gli obiettivi in programma vi è stato anche il monitoraggio di immobili abusivamente occupati sul territorio. Sono stati controllati due stabili, in via Subborgo Comandini e in via Venezia, già oggetto di segnalazioni. Qui erano rintracciati in totale cinque persone di origine straniera che venivano denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di invasione abusiva di edifici privati. Entrambi gli immobili, per i quali veniva riscontrato un grave stato di abbandono e pessime condizioni igienico-sanitarie, erano ripristinati grazie all’intervento di Hera. I controlli si focalizzavano anche all’interno dei centri commerciali “Montefiore” e “Le Terrazze” quali luoghi di aggregazione soprattutto tra giovanissimi.