Cesena, due giorni di festa ai Giardini Pubblici: Gipsy Garden compie dieci anni

Gipsy Garden torna a Cesena e festeggia dieci anni dalla sua nascita. Sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle 10 alle 20, i Giardini Pubblici si trasformeranno in una grande bottega a cielo aperto, con oltre 60 progetti indipendenti tra artigianato, musica, spettacoli e incursioni artistiche.

In programma anche workshop creativi per grandi e piccoli e un’area enogastronomica dedicata ai sapori del territorio. Nato proprio a Cesena nel 2016, Gipsy Garden è cresciuto negli anni fino a diventare una comunità che sostiene e celebra l’originalità di artigiani e progetti indipendenti.

«Questa edizione autunnale è un omaggio alla nostra terra e al saper fare con le mani e con il cuore», spiega la cesenate Isabella Poggi, ideatrice e organizzatrice di Gipsy Garden.

L’ingresso alla manifestazione ha un costo di 4 euro. Il programma completo è disponibile sul sito e sui canali social della manifestazione (https://gipsygarden.it/info-e-programma/).