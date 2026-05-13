Cesena, due capannoni dismessi alla Fiorita si trasformeranno in 12 case

Con una ristrutturazione urbanistica in un’area occupata da due fabbricati artigianali e commerciali dismessi, tra le vie Longiano e Ariosto, nella zona della Fiorita (tra la stazione e lo stadio), sorgeranno 12 nuovi alloggi distribuiti in due fabbricati. La Giunta comunale ha approvato ieri gli indirizzi, che si inquadrano nel Pug, il Piano urbanistico incentrato sulla qualità dell’abitare e al tempo stesso sulla riduzione del consumo di nuovo suolo. Tutto nasce da un’istanza di permesso di costruire presentata il 3 ottobre scorso, che prevede la demolizione e ricostruzione, con riduzione di volume, di due edifici abbandonati e il loro cambio d’uso a residenziale. Le abitazioni saranno accompagnate da parcheggi pubblici e opere di urbanizzazione.

L’assessora alla Programmazione urbanistica, Cristina Mazzoni, sottolinea proprio questa filosofia alla base dell’intervento, e cioè «recuperare aree già urbanizzate e trasformare comparti esistenti senza ricorrere a nuove espansioni edilizie o ulteriore impermeabilizzazione del territorio». Fa poi notare l’attenzione ecologica che si avrà, «attraverso opere ambientali, sistemi di drenaggio sostenibile, dotazioni verdi e interventi compensativi».

L’area interessata dall’intervento occupa una superficie di circa 1.533 metri quadrati. Il progetto contribuirà anche alla realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie al quartiere, attraverso parcheggi pubblici, verde urbano e interventi ecologico-ambientali. In particolare, sono previsti un parcheggio pubblico, in parte su area già comunale e in parte su aree che saranno cedute gratuitamente al Comune; la monetizzazione di una quota residuale di posti auto pubblici e della quota di verde pubblico prevista dagli standard urbanistici; un contributo economico destinato ai progetti comunali di dotazione ecologico-ambientale. Il tutto sarà disciplinato da una convenzione urbanistica.