Cesena, due bimbi del nido in ospedale: fertilizzante chimico finito sullo scivolo

Era quasi certamente un fertilizzante chimico sparso il giorno prima nel parco dell’adiacente scuola dell’infanzia del Sacro Cuore la sostanza di colore azzurro che nella mattinata del 20 marzo ha fatto scattare le procedure sanitarie previste in caso di sospetto avvelenamento, a tutela di due bimbi che ne erano entrati in contatto. Procedure che hanno portato due piccoli del nido privato “Orsa blu” all’ospedale Bufalini, dove sono stati tenuti sotto osservazione per tutta la giornata e parte di quella successiva, prima di essere dimessi senza effetti nocivi sulla loro salute. La paura era stata però tanta, perché erano stati trovati segni di quel prodotto nocivo sulla bocca di un bimbo di tre anni e sulle mani di un altro. Quello che sorprende è che fosse finito, non si sa come, sullo scivolo usato dai bimbi, a detta di quanto hanno riferito le maestre, che suppongono che il bimbo lo abbia «scambiato per una caramella». Erano le 9.15 quando hanno opportunamente e tempestivamente contattato il Centro Antiveleni di Milano, il Pronto soccorso dell’ospedale Bufalini e le famiglie interessate, dopo che un’educatrice ha notato quella strana sostanza granulosa sui corpicini.

Sull’episodio è in corso un’indagine della Polizia. Un atto dovuto in casi del genere, pur con un lieto fine, per valutare eventuali responsabilità di chi ha lasciato all’aria aperta quella fonte di pericolo o del personale addetto alla vigilanza.

Innanzitutto, va ricostruita con precisione la dislocazione degli spazi al centro del fatto e a chi appartengono. Da “Orsa blu”, aperto dal 2024 dai gestori del “Peter Pan” e non convenzionato col Comune, spiegano che «gli ambienti destinati al nido “Orsa blu”, alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, pur essendo dotati di ingressi indipendenti, condividono una porzione delle aree esterne, in particolare quella adiacente all’ingresso del nido. Tale area esterna condivisa è interamente ricoperta da manto erboso sintetico, sul quale sono presenti uno scivolo, tavoli e sedie per le attività all’aperto svolte con i bambini. “Orsa blu” dispone di un contratto di affitto per i locali interni con la Fondazione Avsi, mentre la manutenzione e la pulizia dell’area esterna condivisa sono a carico del “Sacro Cuore”».

È questo il quadro in cui il 19 marzo sarebbe stato «effettuato un intervento di fertilizzazione nelle aree esterne ad uso esclusivo della scuola dell’infanzia nel parco Don Ezio», realizzato da quanto si è saputo da «alcune famiglie che frequentano la scuola dell’infanzia “Sacro Cuore”».