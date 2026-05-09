Cesena, droga vicino alle scuole: arrestato 20enne

Non si ferma l’offensiva dei Carabinieri della Compagnia di Cesena contro il degrado e lo spaccio di stupefacenti, con un’attenzione particolare alle aree sensibili frequentate dai giovanissimi. Nei giorni scorsi, i militari dell’Aliquota Operativa hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 20 anni, senza fissa dimora, colto in flagranza mentre gestiva un piccolo “deposito” di droga a cielo aperto. L’operazione è scattata nel primo pomeriggio nei pressi di alcuni istituti scolastici, in una zona non lontana dalla stazione ferroviaria, da tempo sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori. I Carabinieri, appostati per monitorare movimenti sospetti segnalati dai residenti, hanno osservato il giovane - già noto alle forze dell’ordine - mentre prelevava con estrema naturalezza sette involucri nascosti all’interno di un vaso. L’intervento immediato dei militari ha permesso di bloccare il ventenne prima che potesse dileguarsi. La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di altre cinque dosi, portando il totale a 12 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 8 grammi. Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza, il giovane è comparso davanti al giudice. L’arresto è stato convalidato e, in attesa del processo fissato per il 15 luglio, nei confronti del 20enne è stato disposto il divieto di dimora nell’intera regione Emilia-Romagna.