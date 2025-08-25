Cesena. Droga, maltrattamento di animali e porto abusivo d’armi: i controlli dei Carabinieri

Durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi principalmente nelle ore serali nel centro cittadino, nei pressi della stazione ferroviaria e lungo le principali strade. L’operazione aveva l’obiettivo di prevenire i reati e contrastare la guida pericolosa e l’uso di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno portato alla denuncia alla Procura di Forlì di quattro persone. Due giovani automobilisti sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: il primo è stato trovato con alcuni grammi di cocaina già suddivisa in dosi e una cospicua somma di denaro, mentre il secondo aveva con sé diverse sostanze (MDMA, ecstasy, cocaina, chetamina, hashish e marijuana) oltre a materiale per il confezionamento.

Un uomo è finito nei guai per maltrattamenti di animali dopo aver lasciato il proprio cane chiuso al caldo nell’auto per molto tempo. Infine, un giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi per aver portato con sé un taser perfettamente funzionante durante un controllo nel centro cittadino.

I militari hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena una donna trovata in possesso di una piccola quantità di hashish per uso personale e cinque persone per ubriachezza molesta, alle quali è stato imposto l’allontanamento dal luogo per 48 ore secondo il codice di convivenza civile comunale.

L’operazione si è conclusa con 201 persone identificate, 12 violazioni del codice della strada, 11 perquisizioni e il controllo di 3 esercizi pubblici.