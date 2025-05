Cesena, dossier Caritas: “La mancanza di una casa è un problema per tanti”

Una vera e propria emergenza. “Forse la principale” - afferma la Caritas della diocesi di Cesena-Sarsina in occasione della presentazione del nuovo dossier Caritas 2024 redatto dall’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse dedicato, quest’anno, ai tanti soggetti “senza dimora” del territorio di Cesena. Il report è una fotografia della povertà e delle difficoltà che contraddistinguono le fasce più fragili della popolazione locale e immigrata che raggiunge il circondario. Il problema della mancanza di abitazione – spicca dalla relazione di Caritas – coinvolge anche “persone e famiglie che appaiono in buone condizioni economiche Dato ancor più vero per le persone che oltre alla povertà materiale sono spesso interessate da carenza, o addirittura da assenza, di relazioni dalle quali ottenere un riparo o un posto dignitoso in cui abitare. O un mero supporto affettivo, di vicinanza”.

Nel 2024 hanno fatto accesso al Centro di Ascolto della Caritas diocesana 866 persone. In prevalenza uomini (67,7%): le donne sono il 32,2%.

Alta l’affluenza di utenti stranieri che si attesta al 72%; italiani 28%. La quantità più rilevante proviene da pesi africani (46,2%), fra i quali, in ordine di percentuale: Marocco, Tunisia, Nigeria e Senegal. Dall’Unione Europea arriva il 34% .

La fascia di età maggiormente rappresentata (70%) è quella che va dai 25 ai 54 anni. Seguono 25-34 anni (25%); 35-44 anni (21,9%); 45-54 anni (22,8%) e 55-64 anni col 17,7%.

Dal focus di quest’anno emerge come il 20,7% delle persone che si sono affidate ai servizi di Caritas risulti senza tetto o privo di casa. Per un totale di 264 utenti senza dimora; di cui l’83% di sesso maschile. In merito, gli interventi per garantire un alloggio (temporaneo) si aggirano al 21,1%% delle attività messe in atto, nell’arco del 2024, dall’ente di assistenza ecclesiastico.