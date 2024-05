Cesena, doppia donazione in ricordo di Gianpiero Giordani da parte di Slow Food Cesena

Due assegni, uno da 2500 euro per il progetto Pediatria a misura di bambino, l’altro da 6550 euro al centro soccorso sub Zocca, una delle realtà impegnate nei soccorsi a Cesena durante l’alluvione di maggio 2023. Sono le somme raccolte attraverso due edizioni, quella del 2022 e quella del 2023 della cena estiva Il sapore dei Ricordi che Slow Food Cesena organizza a Villa Celincordia.

«È un evento a cui teniamo particolarmente - ha spiegato Luca Toni di Slow Food Cesena - perché è un occasione di ricordare Gianpiero Giordani, un grande amico, una persona che tanto ha dato a Slow Food e a Confesercenti, al Festival del Cibo di Strada». «Difficile descrivere Gianpiero - è intervenuto Leonardo Torrini, trippaio di Gavinana -, a lui dobbiamo l’aver dato dignità al cibo di strada». «Gianpiero era molto legato a Cesena - è intervenuta Donatella Balzani, moglie di Gianpiero - e queste occasioni ci dimostrano che quel legame è ancora vivo».

La cena del 2022 ha consentito l’acquisto di due culle per il reparto di Ostetricia. La cena del 2023 è stata dedicata a dare supporto alla città nel post alluvione, e insieme ad altri eventi di raccolta fondi organizzati con il Comune di Bosnasco, Slow Food Albenga-Finale-Alassio, Slow Food Piacenza ha consentito di donare 6.550 euro al centro di soccorso sub di Zocca: «Per la nostra associazione è una somma importante - hanno spiegato Fabio Ghiandoni (presidente) e Maurizio Evangelisti (ex direttore tecnico) -. Stiamo investendo in attrezzature e in formazione per essere più preparati».

I volontari del centro sub Zocca hanno anche consegnato al sindaco Enzo Lattuca un loro riconoscimento, «per l’impegno profuso in quei giorni, andato ben oltre il ruolo istituzionale». «Sono qui per testimoniare l’orgoglio e il privilegio di essere sindaco di una città dove cose come questa accadono di frequente», ha detto Lattuca.