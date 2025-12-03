Cesena, “Dopo Marco, mai più”: la battaglia di un padre per salvare altre vite

Da qui nasce il progetto “Palo Buono-Palo Cattivo”, che prenderà avvio nel 2026 e rientra nella missione dell’associazione, con l’idea di educare i giovani a riconoscere ciò che agli occhi degli adulti è diventato invisibile. Si prevede il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado: gli studenti saranno chiamati a fotografare e segnalare pali “buoni” e pali “cattivi”. Gli universitari raccoglieranno i dati e li elaboreranno attraverso tesi di laurea, tirocini e progetti di ricerca.Mettere in sicurezza un palo costa circa 12mila euro. L’obiettivo è garantire interventi su due pali pericolosi all’anno per provincia, attraverso una raccolta fondi, che basterebbe fosse sostenuta da 12mila famiglie donando 1 euro ciascuna. Si punta in questo modo a costruire un progetto nazionale che coinvolga scuole, università, famiglie e istituzioni in un percorso condiviso di prevenzione e sicurezza.