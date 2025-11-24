Cesena, dopo il trono “over” di “Uomini e donne”, Michael Rocchi torna a fare il dj: “Dietro la consolle mi sento a casa”

Dopo la tv e le due ruote, per Maurizio “Michael” Rocchi è tempo di tornare al primo amore: la musica. Il 61enne imprenditore romagnolo, volto del trono over di Uomini e donne e presidente di Inbici Media Group, ha deciso di rimettersi dietro la consolle, riprendendo a tempo pieno quella carriera da discjockey che negli anni ’90 lo aveva reso un nome noto nella nightlife. Una vita sempre “a cento all’ora”, la sua. Nato a Cesena, Rocchi ha attraversato mondi diversi: dalle notti in discoteca alle auto di lusso, fino all’editoria sportiva con la nascita, nel 2009, del network InbiciNews24 (con sede logistica a Rimini) insieme alla compagna Sara Falco, scomparsa due anni fa.

Lo scorso anno è arrivata anche la popolarità televisiva nel salotto di Maria De Filippi, dove si è imposto per carattere deciso, fisico scolpito e look inconfondibile: barba bianca da hipster, collane tribali, bracciali a sonagli e un’energia che poco ha da invidiare ai ventenni. Di lui si è accorta Cristina, bellissima romana con cui è stato amore a prima vista.

Ora, però, il cerchio si chiude: Rocchi annuncia di essere pronto a tornare in regia musicale, con nuove serate e progetti legati al clubbing e agli eventi. Un ritorno che non è solo nostalgia, ma voglia di rimettere insieme i pezzi della sua storia: “La musica - racconta - è stata la mia prima vera passione. Dopo tutto quello che è successo nella mia vita, sento il bisogno di tornare lì, dove mi sento davvero a casa: dietro la consolle”.