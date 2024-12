Cesena, dopo 6 anni di stop torna il concerto in piazza con la disco music dei “Moka Club”

Dopo 6 anni di stop, prima per il Covid e poi per scelte nel segno della sobrietà e del risparmio economico, i cesenati possono tornare a dare il benvenuto all’anno nuovo in piazza del Popolo. Nel cuore della città di svolgerà una festa gratis e aperta a tutti, ricca di socialità, colori e soprattutto musica. Sul palco saliranno alle 23 i “Moka Club”, che proporranno i più famosi brani della disco music degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. Saranno introdotti a partire dalle 22, dal dj set di Radio Studio Delta con Jurymaru & Sandro Base. La popolare band compie 30 anni nel 2025 e quindi il brano che suoneranno dopo l’immancabile brindisi di mezzanotte sarà il primo della loro carriera dopo avere tagliato questo importante traguardo. La scelta dei “Moka Club” come protagonisti della serata rompe con la tradizione delle feste in piazza a Cesena, a lungo scandite da orchestre di liscio, anche se non erano mancati precedenti di musica di altro genere, anche d’autore, come nel caso del memorabile concerto dei Nomadi, nella notte tra fine 2017 e inizio 2018. Comunque, anche l’ultimo ad esibirsi al concerto di capodanno in piazza, l’anno seguente, non era stato uno dei tanti eccellenti interpreti del folk romagnolo, ma il cantautore Paolo Belli

Per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, è stata emessa un’ordinanza sindacale che vieta la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e alluminio nell’intero perimetro della piazza, dalle 21 del 31 dicembre alle 3 del 1° gennaio. Saranno inoltre presenti gli agenti della Polizia locale e sei steward per la sicurezza.

Le operazioni di montaggio del palco sono iniziate fin da ieri, dalla parte del cosiddetto quarto lato della piazza. Gli specialisti di “Servicefest”, assieme a personale degli uffici comunali, saranno i registi operativi della festa, che è stata organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Cesena Fiera.

Tra le precauzioni prese per garantire un divertimento senza brutte sorprese c’è anche la recinzione con transenne della fontana Masini.

Saranno anche predisposti servizi per le persone con disabilità e spazi a loro riservati vicino al palco, un’area dove poter conferire correttamente i rifiuti e un presidio di assistenza da attivare in casi di emergenza.

Gli accessi alla piazza sono previsti da piazza Amendola e via Zeffirino Re.